به گزارش خبرگزاری مهر، در این غرفه آثار رسانه‌ای با مضامین مختلف و با محور تکریم از شخصیت رسول رحمت و مهربانی حضرت محمد (ص) ارائه می‌شود.

علاقه مندان با حضور در این غرفه می‌توانند کتاب‌های مورد نظر خود با موضوع حضرت محمد (ص) را تهیه کنند.

در این غرفه همچنین فیلم‌هایی مربوط به رسول اکرم (ص) پخش شده و هجمه استکبار جهانی به شخصیت پیامبر اعظم (ص) بررسی می‌شود.

نوزدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها را معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هدف همگرایی رسانه‌ها و ایجاد نگاه تخصصی به مطبوعات و رسانه‌ها از 7 تا 13 آبان ماه در مصلای امام خمینی (ره) برگزار می‌کند.