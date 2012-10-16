کسانی که در تشکیل سازمان غذا و دارو تاخیر کردند مسئول هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا رحیمی صبح سه شنبه در همایش روز جهانی غذا درسالن میلاد نمایشگاه های بین المللی اظهار داشت: ابتدا باید از خانم وزیر برای تاسیس سازمان غذا و دارو تشکر کرد ولی ازکسانی که باعث شدند تاسیس این سازمان 15 سال به تاخیر بیافتد می‌بایست انتقاد کرد.

وی با اظهار تاسف از اینکه سازمان غذا و دارو بعد از 105 کشور که این سازمان را تاسیس کرده اند درایران تاسیس شده است، افزود: ما به عنوان صد و ششمین کشور جهان سازمان غذا و دارو را به تصویب رساندیم در صورتی که می بایست اولین کشور جهان می بودیم.

رحیمی با عنوان این مطلب که دولتها مسئولیت دارند تولید و توزیع غذا را در شرایط سالم برای مردم فراهم کنند، افزود: آنهایی که در تاسیس سازمان غذا و دارو تاخیر کرده اند مسئول هستند و باید پاسخگوی کسانی باشند که از غذاهای ناسالم خوردند و بیمار شدند چون منشا اکثریت بیماری ها غذا است.

معاون اول رئیس جمهور با اعلام اینکه دولتها درقبال سلامت غذایی مردم مسئول هستند، اظهار داشت: 105 کشوری که قبل از ما سازمان غذا و دارو را راه اندازی کرده اند این مسئولیت را قبول کرده اند.

رحیمی گفت: اگر برنامه های سازمان غذا و دارو اجرایی شود بعضی از تخت های بیمارستانی خالی شده و داروخانه ها خلوت می شود چون 75 تا 80 درصد امراض مربوط به غذا است.

وی با انتقاد از کسانی که درتولید سوسیس و کالباس از گوشت های یخ زده و مواد کپک زده استفاده می کنند، افزود: ما پشت صحنه رستورانها را نمی بینیم و نمی دانیم که این غذاها چگونه تهیه می شود.

وی خطاب به حاضران در این همایش گفت: نمی دانید در آشپزخانه های که غذا تهیه می کنند چه خبر است. وقتی پارکینگ را رستوران می کنند و مجوز می دهند همه سرطان می خورند.

رحیمی خطاب به وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو گفت: نباید اجازه بدهید آدم های بی وجدان ها وارد سامانه پایش غذا شوند زیرا مسئولیت سلامت جمعیت 75 میلیونی بر عهده ما است.

وی ادامه داد: باید دستان پلیدی که در غذای مردم دخالت می کنند را قطع کنیم. ما وظیفه داریم غذای سلام را برای مردم فراهم کنیم.

وی افزود: همه بازرس های سازمان غذا و دارو را متعهد کنید که نروند روی سلامت مردم معامله کنند الان چنین وضعیتی هست.

وی با اشاره مجدد به وضعیت بهداشتی رستورانها و آشپزخانه ها گفت: اکثریت اینها موارد بهداشتی را رعایت نمی کنند و پایین و بالای شهر هم ندارد. باید مراقبت کنیم و این مسئولیت بر عهده وزارت بهداشت و دولت است که باید پاسخگو باشد.

رحیمی درادامه به مصوبات شورای عالی سلامت وامنیت غذایی درحوزه غذا اشاره کرد و گفت: دوستان ما در وزارت بهداشت هر چه خواستند ما تصویب کردیم.

وی درادامه خطاب به تولیدکنندگان محصولات غذایی گفت: نروید از هندوستان بزهای پیر خریداری کنید و بیایید سوسیس و کالباس تهیه کنید.

رحیمی با عنوان این مطلب که علامت های تجاری ما در حوزه غذا باید در منطقه معروف و مشهور شود، اظهار داشت: اجازه ندهید توزیع محصولات به دست هر کسی بیفتد، باید با کسانیکه سلامت مردم را به خطر می اندازند، برخورد کنید.

وی با اعلام اینکه بعضی از بیمارستان های خصوصی پول خون از مردم می گیرند، گفت: برخی از این بیمارستان ها صورتحساب 26 میلیون تومانی به آدم بازنشسته ای می دهند که بیمه هم ندارد، در حالیکه در رأس این بیمارستان ها آدم های بسیار مدعی در خداشناسی هستند که دروغ می گویند.

معاون اول رئیس جمهور در پایان خطاب به وزیر بهداشت خاطر نشان کرد: سازمان غذا و دارو را باید جوری محکم کنید که فرد آلوده این در آن رسوب نکند. اینجا باید انسان ها با وجدان بیایند و مراقبت کنند.