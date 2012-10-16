۲۵ مهر ۱۳۹۱، ۱۲:۰۰

سه لاله گمنام در آق قلا آرام گرفتند

آق قلا - خبرگزاری مهر: سه لاله گمنام هشت سال دوران دفاع مقدس با حضور پرشور مردم مذهبی و ولایتمدار گلستان در آق قلا آرام گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، پیکرهای مطهر این شهیدان والامقام پیش از ظهر سه شنبه در یادمان‌های شهدای گمنام و ورودی شهر آق قلا ضلع غربی میدان حضرت امام خمینی(ره) روبروی فرمانداری شهرستان آق قلا به خاک سپرده شد.

شایان ذکر است که تاکنون شش هزار شهید گمنام در 700 نقطه از کشور به خاک سپرده شده اند که این سه شهید گمنام که اخیرا تفحص شده اند متعلق به عملیات والفجر 6 در منطقه چیلات بوده است.

این شهدای والا مقام 17، 18 و 20 ساله بودند.

استان گلستان چهار هزار شهید در دوران دفاع مقدس تقدیم نظام اسلامی کرده است و میزبان 75 شهید گمنام نیز است  که با این سه شهید تعداد شهدای گمنام استان به 78 شهید گمنام رسیده است.

پیکر مطهر این شهدای والا مقام از عصر یکشنبه وارد گلستان شد و پس از تشییع در شهرهای بندرگز، کردکوی و گرگان به آق قلا انتقال داده شد.

