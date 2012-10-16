تولید شلوارکهای الکتریکی برای درمان و پیشگری از زخم بستر

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان شلوار هوشمند الکترونیکی تولید کرده اند که می تواند با کاهش فشار و افزایش سرعت گردش خون برای افرادی که در بستر بوده و احتمال مبتلا شدن به زخم بستر در آنها وجود دارد و همچنین افراد فلج موثر باشد.

اگر این شلوارکهای الکترونیکی هوشمند در بیمارستانها توزیع شوند می توانند از زخم بستر جلوگیری کرده و درمان این زخم را بهبود بخشند، مشکلی که سالانه حدود نیم میلیون بیمار در بریتانیا به آن مبتلا می شوند و درمان ها هزینه های گزافی را بر دوش سیستم بهداشت و درمان می گذارد.

دانشمندان دانشگاه کالگری اقدام به تولید این شلوارک الکتریکی کرده اند تا شرایطی برای بیمار فراهم شود که از ابتلا به زخمهای بستر مهلک نجات یابد.

اگرچه این مشکل در مرحله اول کوچک به نظر می رسد اما این زخمها می توانند به داخل استخوان نفوذ کرده و تبعات مهلکی داشته باشد. این شلوارکها که شبیه زیرشلواریهای کوتاه عادی هستند دارای جیبهایی برای الکترود پدها در قسمت پشتی هستند که می تواند با شکلهای الکترویکی ماهیچه ها را به حرکت درآورند.

این حرکت سرعت گردش خون را افزایش می دهد و به این منطقه اکسیژن و مواد مغزی می رساند و این بافت و ماهیچه را از مردم باز می دارد.

در آزمایش این شلوارک، 33 بیماری که در شرایط وخیمی قرار داشتند طی دو ماه چهار روز در هفته از این شلوارک استفاده کرده و نتایج چشمگیر آن را مشاهده کردند.

محققان اظهار می دارند که این نوآوری می تواند به بیمارانی که در معرض زخم بستر هستند یا بیماران دیابتی که مستعد زخم هستند کمک کنند

این شلوارکها توسط یک دستگاه ویژه که به مچ فرد متصل می شود قابل کنترل است

در همایش سالانه انجمن عصب شناسی این موضوع نیز مطرح شد که ایمنی این شلوارکها ثابت شده است و نتایج استفاده از آنها به تأیید بیماران و پرستاران رسیده است.

براساس اظهارات شان دوکلو محقق دانشگاه کالگری، اگر آزمایش آن به طور گسترده نیز به همان میزان موفقیت آمیز باشد، فروش این شلوارکها ظرف سه سال آغاز می شود.

محققان دانشگاه کالگری این اختراع جدید را در همایشی در نیواورلئان به نمایش گذاشتند