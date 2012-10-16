گزارش تصویری/ طبیعت اسالم خلخال

اردبیل - خبرگزاری مهر : جاده 70 کیلومتری خلخال به اسالم با داشتن ارتفاع سه هزار و 300 متری از سطح دریا یکی از محورهای سخت گذر به شمار می‌رود. هرچقدر که این جاده خطرناک است به همان نسبت به مانند بهشت زیباست.چشم انداز ییلاق و کلبه های چوبی روستاییان و مه ای که دره ها را سفیدپوش میکند و گاهی حتی تا روی جاده می آید و درختان بلند و انبوه که سایه شان جاده کوهستانی را گاهی تاریک میکند، اینها از تابلوهای زیبای این مسیر هستند که انگار واقعا در دنیای دیگری قدم گذاشته اید.