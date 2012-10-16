پرداخت 13.8 میلیارد دلار ارز مرجع/ برخورد با تخلفات خودروسازان

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد تقوی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با اشاره به اینکه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت تمام شده کالاها را بر اساس قیمت خرده فروشی و عمده‌فروشی آنها تعیین می‌کند و در محاسبات خود اعمال خواهد کرد، گفت: این در شرایطی است که نوسانات نرخ ارز به خصوص از دیماه سال گذشته، سبب شده تا تولیدکنندگان تقاضاهای زیادی برای افزایش قیمت داشته باشند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با برشمردن عوامل منطقی که منجر به افزایش رسمی قیمت کالاها شده است، افزود: نرخ ارز، برخی مشکلات تحریم، نوسانات قیمتی در بورس کالا، حمل و نقل، افزایش نرخ دستمزد، افزایش مالیات بر ارزش افزوده و حق بیمه از جمله عواملی است که سبب شده تا قیمت‎ها از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به صورت رسمی، افزایش داده شود.

خسارت گرانفروشی‌ به افراد شاکی هم پرداخت می‌شود

وی تصریح کرد: اگر سازمان حمایت با افزایش قیمتهای منطقی موافقت نکند، کارخانجات تعطیل شده و نیروها بیکار می‌شوند، ضمن اینکه عرضه کالا نیز کاهش خواهد یافت و همین امر سبب خواهد شد تا کمبود عرضه منجر به گرانی شود، اما اگر هم موافقت با افزایش قیمت صورت گیرد، باز هم گرانی در بازار به وجود خواهد آمد.

به گفته تقوی، در این میان برخی انتقاداتی در مورد پرونده‌های تخلف در بازار مطرح است که بر اساس آن، این سوال مطرح می‌شود که همزمان با تشکیل پرونده باید گردن متخلف را هم بزنیم و یا به او دستبند بزنیم، یا اجازه دهیم مراجع نظارتی کار خود را انجام دهند، البته قبول داریم که مراحل رسیدگی و صدور حکم زمانبر است.

وی اظهار داشت: البته در این میان حکمی که برای گرانفروشان صادر می‌شود دو جنبه دارد، جنبه اول پرداخت جریمه از سوی متخلف به دولت است و جنبه دوم نیز پرداخت خسارت و باز گرداندن مبالغی است که از شاکی پرونده اضافه گرفته شده است.

جزئیات برخورد با تخلف خودروسازان

تقوی با اشاره به برخی انتقادات مطرح شده در رابطه با روند عملکرد خودروسازان و گرانفروشی آنها گفت: خودروسازان برای افزایش قیمت باید 5 پیش شرط را که کمیته خودرو برای آنها مقرر کرده است، رعایت کنند، اول آنکه مکلف به تنظیم بازار هستند، دوم آنکه خدمات پس از فروش مناسبی ارایه دهند، سوم آنکه همزمان با هر مرحله افزایش قیمت باید بهبود کیفیت را نیز مدنظر داشته باشند، چهارم آنکه استانداردهای ملی را رعایت کنند و در نهایت اینکه دوره زمانی که برای قیمت تعیین می‌شود باید رعایت شود.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: در عین حال تغییرات قیمتی نیز باید در قراردادها با قطعه سازان نیز لحاظ شود؛ لذا این پیش شرط ها در کمیته خودرو مورد توافق واقع شده است و تنها کالایی که کمیته قانونی برای قیمت گذاری دارد، خودرو است.

وی اظهار داشت: اگر به هر دلیل بنگاه خاصی از خودروسازان اجحاف به مصرف‌کنندگان وارد کرد، حتما مورد پیگیرد قانونی قرار خواهد گرفت، این در شرایطی است که خودرو کالایی است که قابل رصد کردن است و به راحتی می‌توان خریدار و فروشنده را پیدا کرد.

تقوی خاطرنشان کرد: در مورد تمام افرادی که تاریخ تحویل خودرو آنها سر رسیده است و باید خودرو را تحویل می‌گرفتند، خودروساز مکلف است که در موعد مقرر و با قیمت ثابت، خودرو را تحویل دهد، در غیر این صورت خودروساز مکلف به بازگشت قیمت است.

ماجرای افزایش مکرر قیمت لبنیات

وی در خصوص افزایش مکرر قیمت لبنیات در هفته‌های گذشته اظهار داشت: هم اکنون مواجه با یک مشکل جدی در مورد قیمت لبنیات هستیم و آن اینکه قیمت مواد لازم برای بسته‌بندی این کالاها در بورس کالا تعیین می‌شود و هر هفته نیز این قیمت در بورس کالا با نوسان جدی و افزایش قیمت مواجه می‌شود، همین امر قدرت برنامه ریزی برای قیمت را از ما و تولیدکنندگان گرفته است.

تقوی تصریح کرد: در کارگروه کنترل بازار طرحی مطرح شده است که بتوان کنترل قیمت این مواد را در بورس در اختیار داشت، به همین دلیل کمیته تخصصی از وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده است تا قیمت مواد پتروشیمی را به ثبات برساند و امکان برنامه ریزی برای قیمت را به ما بدهد.

کالا به اندازه کافی هست، نگران نباشید

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه کالا به اندازه کافی ذخیره سازی شده و در کنار ذخایر استراتژیک، ذخایر احتیاطی نیز تامین شده است، خاطرنشان کرد: کالا به اندازه کافی در بازار است و دلیل گرانی‌ها کاهش عرضه و یا نبود کالا نیست، در عین حال تمام تلاش دولت این است که هیچگونه کمبود کالایی وجود نداشته باشد.

وی اظهار داشت: مشکل این است که برخی محتکران، عرضه کالا را قطره چکانی کرده‌اند و یا به احتکار پرداخته‌اند. البته ما به فرصت طلبان اجازه سوءاستفاده از بازار را نمی‌دهند. به گفته تقوی، تیمی برای اثربخشی بازرسی تشکیل شده است تا بتوان اجرای احکام را به صورت ویژه در دستور کار قرار دهیم.

هنوز خبری از پورتال بانک مرکزی نیست

وی با اشاره به راه اندازی اتاق مبادلات ارزی گفت: کالاهایی که با ارز مرجع وارد کشور می‌شوند به راحتی می‌توان در مورد قیمتگذاری آنها وارد عمل شد اما در مورد اتاق مبادلات ارزی، موضوع به شیوه دیگری است.

وی اظهار داشت: قرار بر این بود که پورتالی از سوی بانک مرکزی راه اندازی شود که بر اساس آن، به صورت روزانه امکان رصد وجود داشته باشد که به چه کالاهایی و واردکنندگانی ارز تعلق گرفته است.

به گفته تقوی، از ابتدای دی ماه تا پایان شهریورماه 13.8 میلیارد دلار ارز مرجع پرداخت شده است. وی تصریح کرد: تا این لحظه دسترسی به پورتال سمت بانک مرکزی برای ما میسر نشده است و این امر مشکلات زیادی را به بار آورده است.

جزئیات افزایش قیمت روغن نباتی

تقوی گفت: بالای 90 درصد از وابستگی ما در تامین روغن خام به خارج کشور است و همین امر نوسانات قیمتی را رقم زده است، که بخشی از آن به نوسانات نرخ دلار و بخشی دیگر به نوسانات قیمتی روغن خام در بازارهای جهانی برمی گردد. وی اظهار داشت: البته نرخ کالاهای بسته بندی روغن نباتی نیز افزایش داشته است که این امر منجر به افزایش قیمت شده است.

تمامی قوا درگیر ایجاد ثبات در اقتصاد

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: هم اکنون به جرات می‌توان گفت که تمام قوا سرگرم تلطیف فضای اقتصادی کشور هستند و البته متخلفان هم در مقابل آنها بیکار ننشسته‌اند. امروز البته ما هم با احتکار و عدم عرضه به موقع کالا برخورد می کنیم.