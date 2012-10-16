۲۵ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۰۷

کریمی:

80 درصد عشایر چهارمحال و بختیاری کوچ خود را آغاز کردند

کوهرنگ - خبرگزار مهر: معاون فرماندار کوهرنگ گفت: 80 درصد عشایر چهارمحال و بختیاری کوچ خود را به مناطق گرمسیر کشور آغاز کردند.

اسکندر کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با اشاره به سرد شدن هوا و آغاز فصل بارش در استان چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: کوچ عشایر مستقر در شهرستان کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری همزمان با مهرماه آغاز شده است.
 
وی بیان داشت: عشایر کوچ خود را از اول مهرماه آغازکردند وهم اکنون 80 درصد عشایر استان وارد کوچ شده اند. 

معاون فرماندار کوهرنگ بیان داشت: کوچ عشایر کوهرنگ طبق تقویم کوچ آغازشده و تاکنون مشکلاتی برای عشایر پیش نیامده است.
 
کریمی یادآور شد: عشایر باید نسبت به هشدارهای هواشناسی هوشیار باشند تا در مسیر حرکت دچار مشکلات نشوند.
 
وی اذعان داشت: فصل بارش در استان چهارمحال و بختیاری همزمان با کوچ عشایر آغاز شده و ضرورت دارد عشایر در مسیر حرکت  برای اقامت مکانهای مناسب را انتخاب کنند.

