تبدیل ایران به قطب توزیع غذای حلال در جهان/ تلاش برای بازگرداندن یارانه شیر

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی روز سه شنبه در همایش ملی روز جهانی غذا که در نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد با اشاره به رونمایی از سامانه یکپارچه پایش غذا و دارو، عنوان کرد: صنایع می‌توانند از ابتدای آبان ماه از این سامانه بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به اینکه تلاش مردم ما به حدی بالاست که امکان رسیدن به قله‌های بلندتری را در صنایع غذایی داریم، اظهارداشت: چندی پیش راه‌اندازی مرکز تحقیقات حلال در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی مصوب شد.

دستجردی ادامه داد: بایستی نشر دهنده غذاهای حلال در دنیا باشیم. امید است بتوانیم علاوه بر بازارهای داخلی، بازارهای جهانی را نیز فتح کنیم. غذای حلال، سلامت جسم، روان و روح را تضمین می‌کند و تاثیر وضعی بر روی مصرف ‌کنندگان خواهد داشت.

وی گفت: اگر امروز مشکلات و بیماریهای غیرواگیر فراوانی در کشور داریم و متاسفانه بیماریهای قلبی و عروقی بعد از بلایا و حوادث، دومین علت مرگ و میر هستند، ناشی از سبک غلط زندگی است. یکی از پایه‌های اصلی اصلاح شیوه زندگی، غذای سالم است. امنیت غذایی در این میان بسیار حائز اهمیت است. مردم بایستی غذای سالم در اختیار داشته باشند.

وزیر بهداشت با بیان اینکه تولید مواد غذایی سالم به دست صنعتگران است، اظهارداشت: غذا بایستی به حد کفایت در دسترس مردم باشد. مطابق آمارها ظرف 10 سال گذشته امکان دسترسی مردم به غذا بهبود یافته است.

دستجردی در ادامه ضمن تاکید بر فرهنگ صحیح تغذیه در زندگی، افزود: تولیدات ما فقط نباید منحصر به محصولاتی باشد که مورد پسند و سلیقه جامعه است بلکه بایستی به امنیت غذایی توجه داشته باشیم و ذائقه مردم را در جهت سلامتشان شکل دهیم.

وی ضمن اشاره به تصویب صنعت های سلامت شیر و مواد لبنی، روغنهای خوراکی و میزان شکر و نمک در صنایع، گفت: تصویب این اسناد همگی در راستای این است که می‌خواهیم صنایع ما غذای سالم تولید کنند. اهمیت سلامت مواد غذایی به قدری است که به عنوان مثال سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده است، اگر بتوانیم میزان مصرف 3 گرم نمک در روز برای هر فرد را کاهش دهیم، 50 درصد از بار بیماریهای قلبی کاسته می‌شود.

وزیر بهداشت ادامه داد: همچنین مردم ایران 25 درصد بیش از میزان مطلوب مواد قندی مصرف می‌کنند، اگر میزان نمک و شکر و فرآورده‌ها کاهش یابد، قطعا از بار بیماریها کاسته می‌شود. مطلع هستیم که 39 درصد مردان و 48 درصد زنان از اضافه وزن رنج می‌برند.

دستجردی با بیان اینکه ظرف 8 سال گذشته با تلاش صنایع و فرهنگ‌سازی مناسب، میزان مصرف روغن جامد از 80 درصد به 40 درصد رسیده است، اظهارداشت: البته همین میزان مصرف نیز بالا است. اگر موفق شویم میزان مصرف روغن جامد را به صفر برسانیم از بار بیماری‌های قلبی تا 40 درصد کاسته می‌شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه میزان مصرف شیر و لبنیات در کشور 35 درصد پایین‌تر از حد مطلوب است، افزود: برای بازگرداندن یارانه شیر تلاش می‌کنیم چرا که شیر نقش حائز اهمیتی در حفظ سلامت مردم دارد. اگر تعداد زیادی از سالمندان از بیماریهای استخوانی نظیر پوکی استخوان رنج می‌برند.

وزیر بهداشت با بیان اینکه در حال حاضر سند غذایی مطلوب برای جنس‌ها و سنین‌ مختلف در وزارت بهداشت تهیه شده است، گفت: امید است این برنامه سند غذایی مطلوب در اختیار صاحبان صنایع غذایی قرار گیرد تا بتوانیم با استفاده از ظرفیت صنایع، گام موثری در راستای ارتقای فرهنگ تغذیه مردم برداریم.

وی در پایان گفت: همچنین اجرای برنامه کشوری یددار کردن نمک از جمله اقداماتی بود که در راستای اصلاح الگوهای تغذیه‌ای مردم انجام شد. مطابق آمارهای اعلام شده، پس از اجرای این برنامه، 20 درصد از میزان ابتلا به گواتر در کشور کاهش یافت و امروز به زیر 4 درصد رسیده است.