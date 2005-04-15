درليگ برتر 84 دردو رشته واليبال و كشتي تيم خواهيم داشت // نيروهاي بومي بالقوه را جذب مي كنيم

مهدي فعال مديرباشگاه فرهنگي، ورزشي راه آهن درگفتگو با خبرنگار" مهر" درمشهد با بيان اين مطلب افزود: درتماسي كه با معاونت ورزشي داشتم، آناليزتيم راه آهن خراسان را براي سال 84 دراختيارشان قراردادم كه مطابق آن براي سوپرليگ سال جديد 500 ميليون تومان اعتباردرخواست كرده ايم كه اين رقم درسال گذشته 300 ميليون تومان بوده است.

وي با بيان اينكه هنوزچارت تيم اعم ازمربيان و بازيكنان بسته نشده است، گفت: به چند مربي سرشناس براي احرازپست سرمربيگري تيم صحبتهاي مقدماتي شده است كه ظرف يك ماه آينده مشخص خواهد شد.

فعال با تاكيد براينكه هنوزهم اساس انتخاب بازيكن براي ما بومي گرايي است، گفت: ما سعي خواهيم كرد كه نيروهاي بومي بالقوه را جذب كنيم، اگرچه واليباليستهاي حرفه اي روي آينده تيمها حساب بازمي كنند، حتي اگرقرارداد با مبلغ پايين تري را منعقد گردانند. وي با بيان مطلب كه در سال جديد اشتباهات ليگ قبل را تكرارنخواهيم كرد، گفت: درسال گذشته بازيكنان خارجي تيم درحد انتظار ما ظاهرنشدند، ولي براي ليگ 84 نقاط ضعف خود را پوشش مي دهيم.

وي خاطرنشان كرد: درخصوص تيم كشتي اگرچه موافقت با حضورتيم درليگ صورت گرفته، ولي هنوزبرنامه ريزي كاملي براي آن انجام نداديم ومنتظرنظرشخص معاونت ورزش راه آهن مي باشم.

درپايان فعال با ابرازخرسندي ازحضورتوكليان درراس تيم كشتي راه آهن افزود: اگرايشان بعنوان مربي تيم ملي كشور انجام وظيفه مي كنند، ولي من مطمئنم درصورت قبول پست سرمربيگري تيم راه آهن اين مسووليت را نيزبه نحو احسن انجام خواهند داد.