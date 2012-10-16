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۲۵ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۰۲

مهدوی نیا به مهر خبر داد:

اعزام 500 دانش آموز صومعه‌سرایی به مناطق عملیاتی دفاع مقدس

اعزام 500 دانش آموز صومعه‌سرایی به مناطق عملیاتی دفاع مقدس

صومعه سرا - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه صومعه سرا از اعزام 525 دانش آموز مدارس دخترانه این شهرستان به مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس خبر داد.

سرهنگ پاسدار ولی مهدوی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تعداد دانش آموز در چهار روز از مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس جنوب کشور از قبیل اروند کنار، هویزه، شلمچه و خرمشهر بازدید می کنند.

وی اظهارداشت: اردوهای راهیان نور بهترین بستر برای انتقال بخشی از مهمترین مفاهیم ارزشی انقلاب اسلامی ایران یعنی فرهنگ و ارزشهای دفاع مقدس است و باید با برنامه ‌ریزی و ساماندهی زمینه اجرای گسترده‌ تر این فعالیت مهم را فراهم کرد.

فرمانده سپاه صومعه سرا هدف از اعزام این کاروانها را تبلیغ و ترویج فرهنگ و ارزشهای دینی انقلاب و هشت سال دفاع مقدس و همچنین تبیین ابعاد دفاع مقدس، حماسه‌ های شهدا و تشریح مناطق عملیاتی کشور اعلام کرد.

وی در ادامه کاروانهای راهیان نور دانش ‌آموزی را بهترین حرکت فرهنگی در راستای ترویج فرهنگ دفاع مقدس دانست و عنوان کرد: نسل جوان جامعه باید با فرهنگ جهاد و دفاع آشنایی یابد تا از گزند فرهنگ ‌های بیگانه در امان باشد.

مهدوی نیا افزود: دشمن امروز از طریق جنگ نرم وارد شده که اردوهای راهیان نور بهترین ابزار برای مقابله با دسیسه ‌های دشمنان است.

وی یادآورشد: ترویج فرهنگ دوران دفاع مقدس بهترین راهگشا برای تمام نسلهاست چراکه رزمندگان با تاسی از فرهنگ عاشورا با تمام توان در مقابل زورگویان جهان ایستادند و اجازه ندادند که یک وجب از خاک میهن به تصرف دشمن درآید.

کد مطلب 1721395

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