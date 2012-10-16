سرهنگ پاسدار ولی مهدوی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تعداد دانش آموز در چهار روز از مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس جنوب کشور از قبیل اروند کنار، هویزه، شلمچه و خرمشهر بازدید می کنند.

وی اظهارداشت: اردوهای راهیان نور بهترین بستر برای انتقال بخشی از مهمترین مفاهیم ارزشی انقلاب اسلامی ایران یعنی فرهنگ و ارزشهای دفاع مقدس است و باید با برنامه ‌ریزی و ساماندهی زمینه اجرای گسترده‌ تر این فعالیت مهم را فراهم کرد.

فرمانده سپاه صومعه سرا هدف از اعزام این کاروانها را تبلیغ و ترویج فرهنگ و ارزشهای دینی انقلاب و هشت سال دفاع مقدس و همچنین تبیین ابعاد دفاع مقدس، حماسه‌ های شهدا و تشریح مناطق عملیاتی کشور اعلام کرد.

وی در ادامه کاروانهای راهیان نور دانش ‌آموزی را بهترین حرکت فرهنگی در راستای ترویج فرهنگ دفاع مقدس دانست و عنوان کرد: نسل جوان جامعه باید با فرهنگ جهاد و دفاع آشنایی یابد تا از گزند فرهنگ ‌های بیگانه در امان باشد.

مهدوی نیا افزود: دشمن امروز از طریق جنگ نرم وارد شده که اردوهای راهیان نور بهترین ابزار برای مقابله با دسیسه ‌های دشمنان است.

وی یادآورشد: ترویج فرهنگ دوران دفاع مقدس بهترین راهگشا برای تمام نسلهاست چراکه رزمندگان با تاسی از فرهنگ عاشورا با تمام توان در مقابل زورگویان جهان ایستادند و اجازه ندادند که یک وجب از خاک میهن به تصرف دشمن درآید.