انتخابات تبلور حاكميت مردم بر سرنوشت خودشان است//فعاليت گروههاي سياسي و احزاب ها فقط با حضور مردم تحقق پيدا مي كند

حيدري در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار "مهر" در مشهد افزود : به لحاظ جايگاه ويژه رئيس جمهور و با توجه به اصل 113 قانون اساسي كه رئيس جمهور بعد از مقام معظم رهبري عالي ترين مقام كشوري است و رياست قوه مجريه را به عهده دارد ، شركت همه جانبه مردم در انتخابات رياست جمهوري در حقيقت آينده سياسي ، اقتصادي و اجتماعي كشور را تعيين خواهد كرد.

وي مشاركت مردم در انتخابات را پشتوانه قوي براي دولت خواند و گفت : حضور مردم در انتخابات آينده انقلاب و نظام در مقابل توطئه بيگانگان بيمه مي كند.

حيدري اظهار داشت : به دليل مردمي بودن نظام جمهوري اسلامي مشاركت حداكثري مردم در انتخابات و انتخاب رئيس جمهور با راي قاطع ، پشتوانه اي در پيشبرد اهداف عمراني ، اقتصادي و سياسي رئيس جمهور آينده خواهد بود.

معاون سياسي اجتماعي فرمانداري و رئيس ستاد انتخابات شهرستان بيرجند اهميت اين دوره از انتخابات را در روند رو به رشد توسعه كشور و ورود انرژي هسته اي به سوخت كشور در سالهاي آينده موثر دانست و گفت : پيش بيني مي شود با توجه به فرمايش مقام معظم رهبري مبني بر سال همبستگي عمومي و مشاركت عمومي ، مردم موقعيت شناس با درك و فهم و درايت بالاي خود زمينه حضور بسيار مطلوبي را فراهم آورند.

وي تاكيد كرد : راهكار ما براي حضور همه جانبه مردم در انتخابات اطلاع رساني از طريق رسانه هاي عمومي مي باشد كه در اين ميان، رسالت مطبوعات در اطلاع رساني و آگاهي مردم با توجه به حساسيت اين دوره از انتخابات خطيرتر مي باشد.

حيدري گفت : فعاليت گروه هاي سياسي و حزب ها فقط با حضور مردم تحقق پيدا مي كند.