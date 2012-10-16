مراسم عزاداری امام جواد (ع) در بیت شهید صدوقی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدحسین هاشمی نژاد، یکی از اساتید حوزه و دانشگاه، پیش از ظهر سه شنبه در مراسم بزرگداشت شهادت امام جواد (ع) در بیت شهید محراب، آیت الله صدوقی اظهار داشت: حسن خلق و خوش رفتاری ازصفات بارز ائمه اطهار( ع ) است و باید در همه امور به ویژه در اجتماع و زندگی روزمره با اخلاق نیکو با مردم رفتار کنیم.

وی افزود: خداوند در قرآن کریم در سوره الرحمن پس از خلقت انسان، بیان را به عنوان نعمت ذکر می کند به همین دلیل نعمت بیان از بزرگترین نعمت های الهی است.

هاشمی نژاد عنوان کرد: انسانها نیز باید با حسن خلق و گفتار نیکو شکر گزار این نعمت الهی بوده و از الفاظ بد و رکیک دوری کنند.

استاد حوزه علمیه گفت: به کارگیری زبان به عنوان ابزاری برای آسیب رساندن به آبرو و حیثیت مردم از گناهان کبیره است و شعله آتشی که بر اثر آن روشن می شود علاوه بر این دنیا در آخرت نیز دامنگیر افراد خواهد شد.

حجت الاسلام هاشمی نژاد افزود: تعداد زیادی از گناهان کبیره مانند غیبت، تهمت، افترا، دروغ، فحش، فتنه انگیزی، اختلاف افکنی، تحقیر دیگران و ... با زبان انجام می گیرد.

نوده سومین شهید محراب آیت الله صدوقی نیز در این مراسم ضمن تسلیت سالروز شهادت امام جواد(ع)، گفت: ائمه اطهار (ع) و پیامبراکرم (ص) همواره در راه تعلیم و آموزش و تربیت مردم تلاش داشتند.

حجت الاسلام محمد صدوقی افزود: رفتار، گفتار، معاشرت و تمام لحظه لحظه زندگی ائمه اطهار (ع)، راهنما و معلم افرادی بود که توفیق حضور در محضر آنها را داشتند و ما نیز باید با سرلوحه قرار دادن منش و رفتار آن بزرگواران راه سعادت و کمال را طی کنیم.

وی گفت : اصحاب و شاگردان امام جواد (ع) بسیار محدود و قریب 120 نفر هستند و این گویای آن است که در زمان ایشان محدودیت زیادی بوده اما در عین حال در میان همین افراد معدود نیز چهره‌های درخشانی همچون زکریا بن آدم و محمد بن اسماعیل و... وجود داشتند.

یادگار نماینده ولی فقیه و امام جمعه فقید یزد افزود: حاکمان در آن زمان برای تضعیف امام جواد (ع) مجالس و مناظرات علمی تشکیل می دادند تا این امام بزرگوار نتواند به سئوالات، پرسش ها و ابهامات پاسخ دهد ولی پیشوای نهم شیعیان با حلم، اخلاق و سعه صبر به همه سئوالات به راحتی پاسخ می داد.

صدوقی افزود: دانشمندان و اندیشمندان با مشاهده پاسخهای مستند امام جواد (ع) متعجب می شدند و باور نمی کردند فردی بتواند چنین پاسخهایی ارائه کند و این امام بزرگوار از فرصت موجود بهره کافی را برد و توانست دین اسلام و مکتب تشیع را ترویج و گسترش دهد.

در این مراسم که با حضور آیت الله ناصری نماینده ولی فقیه و امام جمعه یزد و جمع زیادی از ائمه جمعه و جماعات و اقشار مختلف مردم دارالعباده برگزار شد، سینه زنی و عزاداری ائمه اطهار از دیگر برنامه ها بود.