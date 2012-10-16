عرضه IP مدیا در شبکه ملی اینترنت/مشارکت بخش خصوصی در پروژه

به گزارش خبرنگار مهر، براساس تعهدات این تفاهمنامه، معاونت رسانه مجازی صدا و سیما موظف شد تمام سرویسهای مرتبط با رسالت این سازمان را از طریق IP مدیا ارائه کند؛ همچنین نسبت به تشویق نهادها و سازمانهای خصوصی برای حضور در این پروژه ملی اقدامات را لازم انجام دهد.

در این راستا سازمان فناوری اطلاعات نیز موظف شد تا از قابلیت IP مدیا برای ارائه خدمات الکترونیکی جمله خدمات دولت الکترونیک و آموزش مجازی با مدیریت وزارت ارتباطات بهره گیری لازم را بکار بندد و از امکانات سخت افزاری مانند مرکز داده ملی و شبکه ملی برای این پروژه استفاده کند.

این تفاهمنامه طرفین را ملزم می‌کند که در راستای وظایف خود و با توجه به سیاستهای کلان نظام در تقویت بخش های تخصصی خصوصی کشور، نسبت به جلب مشارکت شرکتهای تخصصی – اپراتورهای مخابراتی – برای بهره برداری و توسعه سرویسها اقدامات لازم را انجام دهند و از تمامی اختیارات قانونی خود برای تقویت و توسعه IP مدیا در بستر شبکه ملی اطلاعات و ارتقای کمی و کیفی خدمات آن بهره گیرند.

مدت زمان اعتبار این تفاهمنامه سه سال تعیین و مقرر شد طرفین از منافع حاصل از توسعه و تقویت IP مدیا به صورت مستقیم و یا با ایجاد ظرفیتهای واسط بهره مند شوند.

ارائه سرویس های اختصاصی به مشترکان با شبکه ملی اطلاعات

به گزارش مهر، علی حکیم جوادی رئیس سازمان فناوری اطلاعات و مجری شبکه ملی اطلاعات کشور در مراسم مبادله تفاهم نامه همکاری بین سازمان صدا و سیما و سازمان فناوری اطلاعات اظهار داشت: با توجه به فراگیر شدن و ضرورت بهره گیری از طرحهای ایجاد شده در شبکه ملی اطلاعات و نیز برای ارائه سرویس های عمومی و اختصاصی به مشترکان جایگاه خاصی را برای سازمان صدا و سیما قائل هستیم و در این راستا با معاونت رسانه مجازی سازمان صدا و سیما مراحل راه اندازی پروژه IP مدیا را طی خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه IP مدیا تست موفقیت آمیزی را در یک نمونه جامعه آماری پشت سر گذاشته است گفت: با بهره گیری از این تفاهمنامه و با بهره گیری از آخرین فناوریهای روز دنیا در ارائه خدمات رسانه ای و فناوری اطلاعات در کشور، این پروژه پیاده سازی می‌شود.

حکیم جوادی با اشاره به امضای تفاهمنامه های همکاری این سازمان با سازمانهای مختلف کشور که هم اکنون به مرز 100 تفاهمنامه رسیده است گفت: در حوزه همکاری با وزارت آموزش و پرورش به نقطه نهایی رسیده ایم و در بخش ساختار معماری اطلاعات نیز میزبانی تمام دستگاههای دولتی را به داخل کشور منتقل کرده ایم؛ همچنین در حال حاضر شاهد رونق جدی در بخش زیرساختهای فناوری اطلاعات برای ارائه خدمات هستیم که در این زمینه سازمان صدا و سیما می تواند یکی از عمده ترین بازیگران ما در عرصه تولید محتوا باشد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: براساس این تفاهمنامه، همکاری طرفین در ارائه خدمات رسانه ای، IP مدیا و سرویسهای ارزش افزوده در بستر شبکه ملی اطلاعات می تواند صورت گیرد.

IP مدیا مکمل دولت الکترونیک می شود

در این مراسم لطف الله سیاهکلی معاون رسانه مجازی سازمان صدا و سیما نیز با اشاره به تجهیزات بکارگرفته شده در پروژه IP مدیا که کاملا تولید داخل است تصریح کرد: ما در این بستر می توانیم اشتغال زایی ایجاد کنیم و وزارت ارتباطات نیز می تواند این جسارت را به خرج دهد که برای ارائه این تکنولوژی گامهای بلند تری بردارد.

وی با بیان اینکه این سرویس برای افرادی که از سواد رایانه ای زیادی برخوردار نیستند بیشتر مورد توجه قرار می گیرد گفت: تلاش داریم در راستای کاربر پسند بودن این سرویس قدم های مهمی برداریم.

سیاهکلی اضافه کرد: IP مدیا در ارائه سرویسهای دولت الکترونیک مکمل رایانه محسوب می‌شود و به طور کلی می تواند کیبورد را به ریموت تبدیل کند و این تکنولوژی امروز در عرصه جهانی نیز وجود دارد.

وی گفت: این پروژه مکمل هایی ارائه می دهد که می تواند سرعت بهره گیری از خدمات دولت الکترونیک را بالا ببرد.

به گزارش مهر، قرارداد راه اندازی تلویزیون تعاملی رسانه مهر در سراسر کشور روز گذشته میان شرکت مخابرات ایران و سازمان صدا و سیما به امضا رسید.