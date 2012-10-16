گامهای اسماعیل هنیه برای بر عهده گرفتن رهبری حماس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العرب آنلاین، اسماعیل هنیه نخست وزیر منتخب مردم امروز(سه شنبه) اعلام کرد که تمام اختیاراتش را به زیاد الظاظ معاونش واگذار کرد.

وی طی سخنانی در مراسم تکریم از وزیران حکومت سابقش که در مرکز فرهنگی الشوا در شهر غزه برگزار شد بیان کرد: زیاد الظاظ از همه اختیارات نخست وزیری برخوردار است.

پایگاه العرب آنلاین می افزاید: این اولین باری است که هنیه یکی از رهبران بارز جنبش حماس از اعطای اختیارات نخست وزیری به معاونش سخن می گوید.

این پایگاه نوشته است : منابع فلسطینی نزدیک به دولت منتخب هدف از واگذاری اختیارات هنیه به الظاظ را بر عهده گرفتن رهبری حماس می دانند به ویژه اینکه وی در انتخابات دفتر حماس در غزه بیشترین آراء را به خود اختصاص داده است.

پایگاه مذکور بیان کرد: مسئولان در حماس تاکید کردند که هنیه و موسی ابومرزوق معاون رئیس دفتر سیاسی حماس از قوی ترین نامزدها برای رهبری دفتر سیاسی حماس محسوب می شوند.

هنیه در مراسمی که با حضور محمود الزهار، خلیل الحیه و عماد العلمی برگزار شد افزود: اولویت ما آزاد سازی اراضی فلسطین است.

نخست وزیر منتخب مردم فلسطین بیان کرد: دولت ما دولت مقاومت بود و نه کسی را بازداشت کرد و نه مقاومت را جرم شمرد و با رژیم صهیونیستی نیز علیه مقاومت همکاری امنیتی نکرد.

وی افزود: هدف ما آزاد سازی فلسطین، بیت المقدس،مسجد الاقصی، اسیران، بازگرداندن همه آوارگان فلسطینی به سرزمین و کاشانه شان است.

نخست وزیر منتخب مردم فلسطین گفت : دولت منتخب فلسطین و حماس بر تحقق آشتی ملی میان فلسطینی ها تاکید دارند و مایل به پایان دادن به دودستگی ها، تحقق آشتی ملی و حامی آرمانهای ملت فلسطین است.

از سوی دیگر "احمد بحر" معاون رئیس مجلس قانونگذاری فلسطین و عضو حماس از محمد مرسی رئیس جمهوری مصر خواست که از مردم فلسطین حمایت کند محاصره نوار غزه را بشکند و گذرگاه رفح را برای عبور کالاها و افراد برای کاستن از مشکلات ملت فلسطین باز کند.