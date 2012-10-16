پیچ و پلاک های قابل جذب در استخوان تولید می شود

سعید حصارکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: این پروژه در فاز تحقیقاتی است و طبق برنامه ریزی های انجام شده طی یک سال آینده به مرحله تولید خواهد رسید.

وی ادامه داد: در شکستگی های استخوان از پیچ و پلاک های غیر قابل جذب برای فیکس نگه داشتن استفاده می شود که پس از جوش خوردن نیاز به جراحی مجدد برای برداشتن آنها است که با تولید این محصول دیگر نیاز به جراحی وجود نخواهد داشت.

رئیس پژوهشکده نانو مواد پژوهشگاه مواد و انرژی تصریح کرد: یک تیم 20 نفره متشکل از پژوهشگران پژوهشگاه مواد و انرژی، دانشکده دام پزشکی تهران و دانشگاه ارتش بر روی این پروژه تحقیق می کنند.