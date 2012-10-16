بازگشت دوران طلایی سینمای کودک به سینماگران بستگی دارد

حسین محبوب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سینمای کودک همیشه مورد قبول اهالی سینما است زیرا این سینما ریشه‌دار است و مخاطبان زیادی دارد بنابراین باید بیش از پیش به آن توجه کنیم.

وی افزود: گرچه در سالهای اخیر این سینما رشد خوبی داشته اما از دیدگاه من هنوز جای کار بسیاری دارد.

این بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون تاکید کرد: همیشه از بازی در فیلمهای کودکان استقبال می‌کنم و به این سینما که آموزش در آن نقش اساسی دارد، علاقه‌مند هستم.

وی ادامه داد: نه تنها سینمای کودک بلکه سینمای بزرگ‌سال هم از دوران طلایی خود فاصله گرفت و باید یک مقدار در سینمای کودک و کل سینما بازنگری شود.

این بازیگر تصریح کرد: سینمای کودک هم از نظر موقعیت آموزشی و هم موقعیت اجتماعی سینما می‌‎تواند تأثیرگذار باشد، بنابراین باید به سینمای کودک و نوجوان بهای بیشتری داد تا استعدادهایی بالقوه در آنها شکوفا شود.