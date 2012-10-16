کشت محصولات پائیزه در هرمزگان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش صادقی بعدازظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از اراضی کشاورزی آماده کشت در پائیز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کار آماده سازی در بیش از 76 هزار هکتار از زمینهای کشاورزی استان هرمزگان برای کشت پاییزه انجام شده است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی در ادامه تصریح کرد: در این زمینه کار کشت محصولاتی همچون سبزیجات و علوفه هم اکنون در استان آغاز شده وقرار است امسال محصولات مختلف از جمله گندم، پیاز، گوجه فرنگی، کلزا و سایر محصولات سبزی و صیفی در زمینهای کشاورزی استان در فصل پاییز کشت شود.

وی در ادامه یاد آور شد: این محصولات بیشتر در شهرهای بندر عباس، میناب، حاجی آباد و رودان کشت می شود.

مدیرزراعت سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان کشت محصولات پائیزه در استان را از مهرماه تا دی ماه اعلام واظهار کرد: پارسال 81 هزار و 600 هکتار به زیر کشت محصولات پائیزه رفته به طوری که پیش بینی می شود امسال سطح زیر کشت یک هزار هکتار افزایش یابد.

صادقی گفت: امسال کشت به منظور کاهش هزینه های تولید و افزایش تولید محصولات با رعایت الگوی کشت صحیح انجام می شودارائه راهکارهای کارشناسی کشت مناسب ، تامین کود مورد نیاز کشاورزان، اجرای طرحهای کاهش مصرف و توزیع بذر اصلاح شده از جمله خدماتی است که به کشاورزان در این فصل ارائه می شود.

وسعت اراضی زراعی هرمزگان افزون بر 80 هزار هکتار با تولید سالانه یک میلیون و 374هزارتن ذکر شده که یک میلیون و 243 هزارتن آن شامل تولیدات زراعی خارج از فصل می شود.