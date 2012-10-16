تجلیل از مقام 32 شهید ورزشکار شیراز/ برگزاری مسابقات ورزشی

حسام زارع مهذبیه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در هفته تربیت بدنی اداره ورزش و جوانان شیراز برنامه های متنوعی را برگزار می کند که دیدار جامعه ورزش با نماینده ولی فقیه در استان فارس، غبارروبی و عطر افشانی قبور شهدا، برپایی نمایشگاه توانمندیهای ورزش دولتهای نهم و دهم، اجرای برنامه نماشی در رشته های ووشو، رزمی، شمشیر بازی،ایروبیک حرفه ای در مقابل اداره ورزش و جوانان شیراز، تجلیل از همکاران اداری از جمله این فعالیت ها است.

وی تصریح کرد: در هفته تربیت بدنی به مناسبت روز ملی ورزش های همگانی پیاده روی خانوادگی در بلوار چمران با حضور فرماندار شیراز برگزار می شود که در این مراسم برنامه های متنوع فرهنگی وهنری مانند مشاوره ورزشی، نقاشی کودکان، برنامه های نمایشی ورزشی در رشته های رزمی، اسکواش، طناب کشی، بومی محلی و نیز معرفی رشته های جدید اجرا می شود.

رئیس اداره ورزش و جوانان شیراز افزود: در طول هفته تربیت بدنی در بلوار چمران مسابقات ورزشی توسط هیئت های شنا، کشتی، ایروبیک، اتومبیلرانی، انجمنهای ورزشی، بدمینتون، بسکتبال، بوکس، بیلیارد، باستانی، پرورش اندام، تکواندو، تیراندازی، تیرو کمان، دوچرخه سواری، جودو، دومیدانی، زیمناستیک، بومی محلی، رزمی، کونگ فو، ووشو، والیبال، وزنه برداری، هندبال، سوارکاری، شمشیربازی، فوتبال، کبدی، کوهنوردی، نابینایان، ناشنوایان شهرستان شیراز برگزار می شود.

برگزاری جشنوارهای محلی توسط شورای محلات

زارع مهذبیه همچنین تاکید کرد: در هفته تربیت بدنی مسابقات و جشنوارهای محلی نیزتوسط شورای محلات، سعدی، رکن آباد، قصردشت، محمودیه، ابیوردی، والفجر با همکاری هیئت های ورزشی شهرستان شیرازبرگزار می شود.

وی یادآور شد: علاوه بر شهر شیراز در مناطق تابعه شهرستان " ارژن ، زرقان ، بخش مرکزی" نیز مراسم و برنامه های هفته تربیت بدنی برگزار می شود.