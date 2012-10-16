60 استاد جدید در دانشگاه صنعتی شاهرود استخدام می شوند

علی مرادزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به استخدام 60 عضو هیئت علمی جدید در دانشگاه صنعتی شاهرود افزود: در پی فراخوان جذب هیئت علمی در این دانشگاه، 300 نفر تقاضای خود را ارائه کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون بیش از 260 عضو هیئت علمی تمام وقت در این دانشگاه مشغول به فعالیت هستند.

تحصیل بیش از 13 هزار دانشجو در دانشگاه صنعتی شاهرود

رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود با اشاره به تحصیل بیش از 13 هزار دانشجو در بیش از 140رشته و گرایش این دانشگاه اظهار داشت: از میان دانشجویان در حال تحصیل، بیش از دو هزار و 500 نفر آنان دارای مقاطع دکترا و کارشناسی ارشد هستند.

مرادزاده با اشاره به پیشینه بیش از 37 ساله دانشگاه صنعتی شاهرود افزود: دانشگاه صنعتی شاهرود هم اکنون دارای سه پردیس فعال دانشگاهی با 200 هکتار زمین و بیش از 153 هزار مربع فضای مسقف است.

صدور مجوز پنج دانشکده جدید در دانشگاه صنعتی شاهرود

رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود با اشاره به صدور مجوز ایجاد پنج دانشکده جدید در دانشگاه صنعتی شاهرود از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: این دانشکده ها شامل مهندسی صنایع و سیستم ها، علوم انسانی و معارف اسلامی، معماری و شهرسازی، تربیت بدنی و اقتصاد و مدیریت است.

مرادزاده در خاتمه افزود: با ایجاد این دانشکده ها، تعداد دانشکده های دانشگاه صنعتی شاهرود به 17 دانشکده افزایش می یابد.