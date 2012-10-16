همکاری سفارت بنگلادش با استانداری هرمزگان برای خروج 200 تبعه غیرمجاز

به گزارش خبرگزاری مهر، عارف رحمان آپو قائم مقام سفیر بنگلادش با هدف خروج اتباع غیر مجاز بنگلادشی از شهرستان بندرعباس با معاون سیاسی استاندار هرمزگان، مدیر کل اتباع و فرماندار شهرستان بندرعباس دیدار کرد.

وی در خصوص همکاری با مسئولان استان هرمزگان در راستای خروج اتباع غیرمجاز بنگلادشی از این استان قول مساعد داد و گفت: سفارت بنگلادش در ایران اقدامات لازم را برای انتقال این اتباع غیرمجاز انجام خواهد داد.

عارف رحمان همچنین در این دیدار از همکاری استاندار هرمزگان و مدیران ارشد استان در این راستا تشکر و قدردانی کرد.

مدیر کل دفتر اتباع استان نیز در این دیدار ضمن تشریح تبعات حضور اتباع غیرمجاز در شهرستان بندرعباس گفت: حدود 200 نفر از اتباع غیرمجاز بنگلادشی که در شهرستانهای بندرعباس و میناب حضور داشتند، توسط ماموران دستگیر شده و در اردوگاه بندرعباس نگه داری می شوند.

فرماندار بندرعباس نیز گفت: تمهیدات لازم جهت انتقال 200 تبعه غیرمجاز بنگلادشی حاضر در اردوگاه مربوطه به وسیله هواپیما از بندرعباس به دبی و سپس به بنگلادش صورت خواهد گرفت.