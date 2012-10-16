رونمایی از سامانه پایش غذا/ توزیع کارت الکترونیکی شیر خشک یارانه ای

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر بهروز جنت روز سه شنبه در مراسم روز جهانی غذا در مرکز نمایشگاههای بین المللی تهران گفت: این کارت توسط وزارت بهداشت برای مصرف کننده شارژ می شود.

وی افزود: 10 سال بود که قصد داشتیم سامانه توزیع شیر مصنوعی یارانه ای را راه اندازی کنیم ولی به دلایلی این کار صورت نگرفت.

جنت با اعلام اینکه اطلاعات این سامانه برای سیاستگزاری ها، برنامه ریزیها و پایش های مدیران بهداشتی و پایش برخی بیماری ها نیز مفید است گفت: به عنوان مثال اطلاعات این سامانه نشان می دهد نوزاد و طفل چه پزشکی بیشتر شیرخشکی شده است و نیز نشان می دهد بچه هایی که زایمان طبیعی یا سزارین شده اند کدامشان بیشتر شیرخشکی شده اند.

جنت اظهار داشت: نظیر همین سامانه در مورد دارو نیز به همت معاون داروی سازمان غذا و دارو راه اندازی می شود.

معاون غذای سازمان غذا و دارو در ادامه با اعلام اینکه سامانه یکپارچه پایش غذا و دارو از اول آبان ماه امسال قابل بهره داری است، گفت: طبق این سامانه تمام کارهای اجرایی به افراد شاغل در صنعت واگذار شده و فقط نظارت ها و سیاستگزاری ها و بازرسی ها را سازمان غذا و دارو انجام می دهد.

وی با اعلام اینکه هفته ای 3 روز و هر بار 4 ساعت برای راه اندازی این سامانه جلسه داشته ایم، ادامه داد: برخی از فرآیندهایی که قبلا طی 6 ماه انجام می شد با این سامانه ظرف چند دقیقه انجام پذیر است.

جنت، کاهش متوسط زمان ترخیص کالا از گمرک توسط این سامانه را از 35 روز به 7 روز یکی از کارکردهای مثبت این سامانه دانست و گفت: با ادامه این روند این زمان به 5 دقیقه کاهش خواهد یافت تا وارد کنندگان مواد اولیه و تولیدکنندگان مشکلی از جهت دپوی محصول خود و پرداخت دموراژ در گمرک نداشته باشند.