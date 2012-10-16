  1. فرهنگ و ادب
۲۵ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۲۴

تمدید نام‌نویسی بیمه تکمیلی اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه

تمدید نام‌نویسی بیمه تکمیلی اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه

با امضاء الحاقیه بیمه تکمیلی امکان پیوستن کسانی که موفق به نام‌نویسی بیمه تکمیلی سال 91 نشده بودند، فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با اینکه مهلت نام‌نویسی بیمه تکمیلی اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه کشور تا پایان فروردین ماه تعیین شده بود، با این حال برخی از افراد واجد شرایط موفق به ثبت نام نشده بود.

این موضوع در نشست‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با هنرمندان در تهران و استان‌ها مطرح و با دستور وی، الحاقیه‌ای بین مدیرعامل صندوق حمایت از نویسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان و بیمه ایران به امضا رسید.

در همین زمینه مقرر شد تمام متقاضیان واجد شرایط سریعاً حداکثر تا 30 مهر در تهران به اداره مرکزی صندوق حمایت از نویسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان و در استان‌ها و شهرستان‌ها به ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی محل سکونت خود مراجعه و نام‌نویسی کنند.

کلیه متقاضیان از اول آبان تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار خواهند گرفت.

کد مطلب 1721556

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها