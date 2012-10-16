به گزارش خبرگزاری مهر، با اینکه مهلت نامنویسی بیمه تکمیلی اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه کشور تا پایان فروردین ماه تعیین شده بود، با این حال برخی از افراد واجد شرایط موفق به ثبت نام نشده بود.
این موضوع در نشستهای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با هنرمندان در تهران و استانها مطرح و با دستور وی، الحاقیهای بین مدیرعامل صندوق حمایت از نویسندگان، روزنامهنگاران و هنرمندان و بیمه ایران به امضا رسید.
در همین زمینه مقرر شد تمام متقاضیان واجد شرایط سریعاً حداکثر تا 30 مهر در تهران به اداره مرکزی صندوق حمایت از نویسندگان، روزنامهنگاران و هنرمندان و در استانها و شهرستانها به ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی محل سکونت خود مراجعه و نامنویسی کنند.
کلیه متقاضیان از اول آبان تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار خواهند گرفت.
