طرح "آئینه های کاغذی" در کانونهای مساجد چهارمحال و بختیاری برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مراد یوسفی با اشاره به برگزاری طرح آئینه های کاغذی در کانون های مساجد چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: این طرح با همکاری خانه کتاب اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در 293 کانون فرهنگی و هنری مساجد اجرا شد.

وی از اختصاص اعتبار 80 میلیون ریالی به اجرای این طرح خبر داد و افزود: طی این طرح سهمیه 50 جلدی کتاب در موضوعات مختلف به هر کانون اختصاص داده شد.

وی تصریح کرد: طرح آئینه های کاغذی با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی بین جوانان و نوجوانان عضو کانون های مساجد و تسهیل دسترسی جوانان به کتب مرجع و دینی اجرا شد.

حجت الاسلام یوسفی بیان کرد: هم اکنون 312 کانون فرهنگی و هنری و 150 کتابخانه در مساجد استان در حال فعالیت هستند.

برگزاری سمینار آشنایی با پزشکی فرامولکولی هومیوپاتی کلاسیک در دانشگاه آزاد واحد شهرکرد

سمینار آشنایی با پزشکی فرامولکولی هومیوپاتی کلاسیک با حضور جمعی از اعضای هیئت علمی و دانشجویان رشته دامپزشکی در تالار اجتماعات شهید مطهری دانشکده دامپزشکی این دانشگاه برگزار شد.

معاون آموزشی دانشکده دامپزشکی واحد شهرکرد هدف از برگزاری این سمینار را آشنایی استادان و دانشجویان رشته دامپزشکی با پزشکی فرامولکولی هومیوپاتی کلاسیک عنوان کرد.

مهرداد یادگاری افزود: در این نشست سند تفاهم نامه همکاری بین انجمن هومیوپاتی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد به امضا رسید.

تاثیر تعامل انسان با محیط زیست بر روی کیفیت حیاتی است

یکی از اعضای انجمن هومیوپاتی ایران با اشاره به تاریخچه علم طب، گفت: انسان با شناخت خود متوجه می شود که همواره با محیط زیست اطراف خود تعامل دارد و بسیاری از امکاناتی که در محیط زیست وجود دارند برای حفظ حیات بشر لازم و ضروری هستند.

وی بیان داشت: برخی از عوامل محیطی نیز باعث آزردگی و کاهش کیفیت حیاتی انسان می شوند.

کامران جلالی افزود: تاثیر تعامل انسان با محیط زیست بر روی کیفیت حیاتی است و تمام تلاش انسان برای این بوده که بتواند این کیفیت حیاتی را در خودش استمرار ببخشد.

وی گفت: وظیفه علم پزشکی این است که بتواند کیفیت حیاتی را در درجه اول برای انسان در حد بالایی حفظ کند و باعث ارتقای او بشود و عواملی که باعث می شوند این کیفیت حیاتی افت کند را از میان بردارد و یا تغییرات منفی حاصل از این عوامل را از بین ببرد.

جلالی با اشاره به وجود مکاتب مختلف در طول تاریخ، ریشه ای بودن درمان نه تسکین دهنده درمان، بدون عارضه و مطمئن بودن درمان و در نهایت در دسترس بودن امکانات درمان را از جمله عوامل مهم در کمک به حفظ سلامت انسان ها عنوان کرد.

وی بیان کرد: برای رسیدن به پزشکی ایده آل هر شیوه ای از درمان باید بتواند تعریف مشخص و جامعی از ماهیت وجودی انسان داشته باشد.

کسب مدال طلای مسابقات قهرمانی جوجیتسو بانوان کشور توسط دانشگاه شهرکرد

نگین اسلامی دانشجوی ترم سوم ژنتیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد برای حضور دراردوی تیم ملی جهت اعزام به مسابقات جهانی جوجیتسو اتریش انتخاب شد.

در دومین دوره مسابقات رزمی جوجیتسو بزرگسالان کشور که در تهران برگزار شد؛ نگین اسلامی دانشجوی واحد شهرکرد در وزن 49 کیلو گرم پس از پشت سر گذاشتن حریف آذربایجانی خود موفق به کسب مدال طلای این دوره از رقابت ها شد و افتخاری دیگر برای استان به ارمغان آورد.

در این دوره از مسابقات حریفانی از استان های چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، فارس، البرز، مرکزی و تهران به مدت دوروز در ورزشگاه شهید کبکانیان تهران با هم رقابت کردند.

همچنین اسلامی موفق شد، در مسابقات جودو که مرداد ماه سال گذشته در نهاوند برگزار شد؛ مقام سوم را به خود اختصاص دهد.

تصویب چهارطرح تولیدی با اعتبار 49 میلیارد ریال در شهرکرد

هیجدهمین جلسه کارگروه توسعه بخش کشاورزی شهرستان شهرکرد با حضور فرماندار و اعضای کارگروه در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

فرماندار شهرکرد گفت: در این جلسه چهارطرح بزرگ تولیدی در رابطه با صنایع بسته بندی ، کمپوت سازی میوه و احداث گلخانه با اعتباری معادل 49 میلیارد و 700 میلیون ریال به تصویب رسید .

مراد کاظمی گفت: با اجرایی شدن این طرح ها علاوه بر افزایش تولید و ایجاد صنایع بسته بندی محصولات باغی، زمینه اشتغال 47 نفر بصورت مستقیم و 30نفر دیگر به صورت غیر مستقیم فراهم می شود.

کاظمی با بیان اینکه شهرستان شهرکرد رتبه نخست در پرداخت تسهیلات کشاورزی در استان را دارد؛ به ظرفیت های مطلوب در حوزه کشاورزی اشاره کرد وگفت: باید با تعامل ، همدلی ، کار علمی و کارشناسی زمینه شکوفایی این ظرفیت ها و همچنین ارتقا بخش کشاورزی فراهم آید.