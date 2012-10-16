لزوم معرفی توانمندی های منحصر به فرد استان سمنان به صورت هنرمندانه

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا شاه آبادی پیش از ظهر سه شنبه که در صدر هیئتی جهت بررسی برنامه های فرهنگی حوزه هنری استان سمنان به این استان سفر کرده است در نشستی با مسئولان دفاتر تخصصی حوزه هنری در سالن جلسات این نهاد ضمن تاکید بر اینکه بهترین مسیر برای موفقیت در امر معرفی توانمندی های منحصر به فرد این استان استفاده از سرمایه های بومی آن به صورت هنرمندانه است، افزود: کارهای جدید و تازه در فرهنگ بومی نهفته است.

وی با اشاره به اینکه باید به فرهنگ بومی خود بیشتر توجه کنیم، تصریح کرد: ویژگی های بومی هر منطقه در سطح جهان از جذابیت برخوردار است پس برای جهانی شدن باید بومی شد.

مدیر تولید حوزه هنری ضمن اشاره به مأموریت های این نهاد گفت: در حوزه هنری در کنار تولید آثار هنری، اهداف و ارزش های والای اسلام و انقلاب اسلامی مورد نظر است.

شاه آبادی با بیان اینکه هنر مسیری برای رسیدن به تعالی است افزود: با امکانات و بودجه های اندک نیز نباید کارها متوقف شود و باید با توانایی و توانمندی هنرمندان و همکاران کارها با قوت ادامه یابد.

مدیر طرح و برنامه حوزه هنری نیز در این نشست ضمن تاکید بر اینکه حضور در مراکز استانی برای ما امید بخش است، افزود: حوزه هنری اهداف مشخص و تبیین شده ای دارد که در فعالیت ها باید به ماموریت های حوزه هنری از جمله شناسایی و تربیت هنرمندان جوان و متعهد و تولید آثار شاخص مطابق با ارزش های انقلاب اسلامی دقت شود.

علی کاشفی پور با بیان اینکه هدف نهایی در حوزه هنری تاثیر گذاری است، تصریح کرد: صرفاً خلق اثر و تربیت هنرمند مورد نظر نیست و ما با تاثیر گذاری در حوزه فرهنگ و هنر که در راستای اهداف و ارزش های انقلاب اسلامی است معرفی و ارزیابی می شویم.

وی با اشاره به اینکه در صدد رفع مشکلات و موانع در مراکز استان ها هستیم، گفت: شرایط بودجه حال حاضر باعث می شود که از برخی کارهای روتین دست برداشته و از این فرصت برای فعالیت های موثرتر بهره بگیریم.

رئیس حوزه هنری استان سمنان نیز در ابتدای این جلسه به برنامه های حوزه هنری استان اشاره کرد و اظهار داشت: برگزاری جشنواره های مختلف از جمله عکس " آن "، شاهوار، تئاتر ماه، درخشش آثار و تولیدات حوزه هنری استان سمنان در سومین جشنواره تولیدات حوزه هنری، تهیه و تولید فیلم های شاخص کیفی در بخش های مستند، داستانی، انیمیشن و تله فیلم، انتشار کتب مختلف ادبی و هنری نشان دهنده پویایی این مجموعه است که امیدواریم این فعالیت ها و پیشرفت ها همچنان با همکاری هنرمندان توانمند هم استانی ادامه دار باشد.

سید عباس دانایی همچنین از آماده شدن کار تدوین 15 جلد اول دانشنامه فرهنگ و تمدن استان سمنان که در 110 جلد منتشر خواهد شد خبر داد و آن را از فعالیت های مهم حوزه هنری این استان برشمرد.

مسئولان دفاتر تخصصی حوزه هنری استان سمنان نیز در پایان این نشست به طرح موانع و مشکلات و ارائه گزارش و توضیحات در خصوص برنامه ها و فعالیت های خود پرداختند.