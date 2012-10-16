150 میلیارد تومان برای خرید تجهیزات داخلی پتروشیمی زنجان هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مریدشوشتری ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید استاندار از پروژه پتروشیمی زنجان افزود: تفاهمنامهای با ماشینسازی اراک در خصوص تجهیزات داخلی منعقد شده است که در این خصوص به تفاهم رسیدهایم و منتظر منابع مالی هستیم.
وی ادامه داد: بیش از 60 درصد فعالیت مهندسان پیشرفت داشته است که درصد باقیمانده این مهم نیز مربوط به خرید کالاها است.
مدیرعامل صنایع پتروشیمی زنجان ادامه داد: از نظر فیزیکی این پروژه از 20 درصد پیشرفت برخوردار است که با تأمین منابع مالی تا سال آینده این مهم به 55 درصد خواهد رسید.
مریدشوشتری با اشاره به اینکه شهرک صنعتی زیرمجموعه این پروژه میباشد، افزود: در جهت تأمین زیرساختها قراردادها منعقد شده و در منابع آبی محدودیت وجود دارد که هماکنون آب مورد نیاز از منابع زیرزمینی برداشت میشود و گاز این شهرک نیز تا پایان سال 92 با اعتبار 10 میلیارد ریال انجام خواهد شد.
وی افزود: مساحت شهرک 700 هکتار است که این مهم باید در مقیاسهای کوچکتر 10 یا 20 هکتاری تقسیم شده و زیرساخت آماده شود تا واحدهای کوچکتر صنعتی در این شهرک مستقر شوند.
نظر شما