بودجه اي بالغ با يك ميليارد تومان به ساخت و تجهيز اماكن ورزشي اختصاص داده شد

به گزارش خبرگزاري" مهر" دراين سفريك روزه مهندس مهرعليزاده ازروستاهاي تابعه شش بخش استان اصفهان ازجمله كوهپايه ومركزي بازديد كرد.

رييس سازمان تربيت بدني درسفربه اصفهان با حضوردر20 روستاي اين استان بودجه اي بالغ بريك ميليارد تومان را براي ساخت سالنهاي ورزشي، تاسيس زمينهاي فوتبال، واليبال وبسكتبال درقالب طرح فجر25 اختصاص داد.

مهرعليزاده دراين سفردرجمع خبرنگاران گفت: ميانگين فضاي ورزشي استان اصفهان درمقايسه با ميانگين كل كشور( نيم مترمربع) پايين تراست، اما با توجه به افزايش 8 برابري بودجه سازمان تربيت بدني درسال 84 اين كمبود استان جبران خواهد شد.

وي درادامه اظهارداشت: با توجه به مشخص بودن رديف بودجه وبرنامه ريزيهاي صورت گرفته كليه تعهداتي كه به مردم استان اصفهان داده ايم، طي يك برنامه زمان بندي شده عملي خواهد شد ومطمئنا اين پروژه ها جزو وعده هايي كه بدون هيچ برنامه اي به مردم داده مي شود نخواهد بود.

درپايان لازم به ذكراست: دراين سفرمهرعليزاده، كامران نماينده اصفهان درمجلس، اسماعيل همدان لوومقدس زاده همراهي مي كردند.