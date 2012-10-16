مدیران حوزه تعاون و کار البرز گردهم آمدند

به گزارش خبرنگار مهر، شورای هماهنگی مدیران دستگاههای تابعه حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز با حضور معاون سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرکل این وزارتخانه در استان البرز و مدیران تابعه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز ظهر سه شنبه در سالن جلسات این اداره کل در کرج برگزار شد.



مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز با اشاره به برگزاری ماهانه نشستهای هم اندیشی ادارات تابعه این حوزه که پس از ادغام وزارتخانه ها پیش بینی شد، اظهار داشت: همدلی و هم افزایی مطلوب بین مدیران دستگاههای اجرایی زیرمجموعه موجب رشد و شکوفایی ظرفیتهای بالقوه دستگاهها و بروز نتایج خوبی در استان نوپای البرز شده است.



کاوه حدادپور نمونه این همدلی و هم افزایی سازنده را کسب رتبه برگزیده و نخست این اداره کل در جشنواره شهید رجایی امسال در بین دستگاههای اجرایی استان البرز و کسب رتبه های برتر در زمینه نظام پیشنهادات در سطح کشوری و آموزش و توانمندسازی کارکنان در سطح ادارات استان اعلام کرد.

وی ضمن تاکید بر اهمیت این جلسات گفت: در نشستهای هم اندیشی با در کنار هم قرار گرفتن مجموع نظرات، تصمیمات تاثیرگذاری در حوزه ارتقاء عملکرد گرفته می شود.

جلسات نشست هم اندیشی مدیران تابعه حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دستور وزیر هر ماه به ریاست مدیران کل در استانها برگرار می شود.