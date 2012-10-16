۲۵ مهر ۱۳۹۱، ۱۷:۲۰

ایستگاه لرزه نگاری باند پهن بصیران در خراسان جنوبی به بهره برداری رسید

بیرجند - خبرگزاری مهر: طی مراسمی با حضور مسئولان ایستگاه لرزه نگاری باند پهن بصیران شهرستان خوسف در خراسان جنوبی به بهره برداری رسید.

 به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی ظهر سه شنبه در مراسم بهره برداری از این ایستگاه اظهارکرد: با افتتاح این ایستگاه ثبت زلزله های رخ داده در استان به طور کامل زیر پوشش قرار گرفته و در ضمن دقت زلزله های دریافتی بیشتر می شود.

محمدعلی آخوندی با بیان اینکه ایستگاه لرزه نگاری بصیران دومین ایستگاه باند پهن خراسان جنوبی است، ادامه داد: این ایستگاه در یک هکتار در هزار و 500 متری شمال شرق روستای بصیران از توابع شهرستان خوسف احداث شده است.

وی اعتبار اختصاص یافته به این پروژه را 270 میلیون تومان ذکر کرد و افزود: از این میزان 170 میلیون تومان از محل اعتبارات مدیریت بحران و 100 میلیون تومان بابت خرید تجهیزات و پهنای باند ماهواره از محل اعتبارات پژوهشگاه زلزله هزینه شده است.

ساخت شش پایگاه ژئوفیزیک در استان / اجرای 1700 پروژه در حوزه مدیریت بحران

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی همچنین از ساخت 6 پایگاه ژئوفیزیک خبرداد و گفت: دو پایگاه با هزینه 500میلیون تومان تکمیل  شده است که طی دو هفته آینده به بهره برداری خواهد رسید .

معاون امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی نیز در این مراسم به افتتاح 64 پروژه عمرانی در هفته کاهش بلایای طبیعی در استان اشاره کرد: و گفت: این پروزه ها با اعتبار 54 میلیارد ریال در استان به بهره برداری رسیده است.

سید کاظم اولیایی با بیان اینکه یک هزارو 717 پروژه در مقوله های پیشگیری، بازسازی و آمادگی برای مقابله با بلایای طبیعی در استان  تا کنون احداث شده است، گفت: برای اجرای این پروژه ها 241 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

وی آموزش را یکی از راهکارها در پیشگیری و کاهش اثرات بالایای طبیعی اعلام کرد و تصریح کرد: 22 دوره آموزشی برای دو هزار و 800 نفر در هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی در استان برگزار شده است.

 اولیایی با اشاره برگزاری 19 مانور امدادی در استان، عنوان کرد: با توجه به اینکه بحران‌ها و بلایای طبیعی قابل پیش بینی نیستند باید همواره برای مقابله با انها آماده باشیم و امکانات لازم را فراهم سازیم.

