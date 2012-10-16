۲۵ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۱۲

ذوالفقاری:

315 هزار نفر از مددجویان کمیته امداد تحت پوشش بیمه هستند

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور تعداد مددجویان کمیته امداد که تحت پوشش بیمه قرار دارند را 315 هزار نفر عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد ذوالفقاری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران تعداد مددجویان مستمر کمیته امداد امام خمینی( ره) راچهار میلیون نفر عنوان کرد و گفت: در حال حاضر 315 هزار نفر از مددجویان تحت حمایت کمیته بیمه شده اند.

وی با اشاره به اینکه یکی از اهداف مهم کمیته امداد خود کفایی مددجویان است، افزود: در نظر داریم خدمات کوتاه مدت و موثر را جایگزین خدمات بلند مدت و کم اثر کنیم.

ذوالفقاری ادامه داد: تمامی خدمات و برنامه‌های حوزه‌های مختلف کمیته امداد باید در راستای سیاست های فقرزدایی باشد.

معاون حمایت و سلامت کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور بیان داشت: توانمندسازی افراد تحت حمایت، ایجاد اشتغال و فضای کسب و کار، فراهم کردن زمینه ازدواج و حمایت از تحصیل فرزندان از جمله اولویت‌های این نهاد است.

این مسئول با اشاره به لزوم شناسایی و پرورش استعدادها مددجویان تحت حمایت این نهاد گفت: با بهره گیری از توان مددجویان می توان بسیاری از مشکلات را برطرف کرد.

ذوالفقاری تصریح کرد: تعداد ازداوج هایی که طی سال گذشته از سوی خانواده های تحت حمایت کمیته امداد صورت گرفت 118هزار مورد بوده است.

وی ادامه داد: مددجویان تحت پوشش کمیته امداد در حال حاضر خدمات پایه از جمله آموزش، درمان، بهداشت و اشتغال را دریافت می کنند.

