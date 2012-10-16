اولین تظاهرات علیه امیر کویت/ مردم : اجازه نمی دهیم به تنهایی حکومت کنی

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه العرب آنلاین در مطلبی با عنوان "مخالفان کویتی امیر را هدف قرار دادند" آورده است : شاهدان عینی گزارش دادند که پنج نفر از معترضان از جمله فرزند یکی از شخصیتهای برجسته مخالفان کویتی هنگام برگزاری تظاهراتی برای اعطای اختیارات بیشتر به پارلمان دستگیر شدند.

این پایگاه بیان کرد: در این تظاهراتی که با حضور پنج هزار نفر برگزار شد تعدادی زخمی شدند.

این در حالی است که وزارت کشور کویت اعلام کرد: تعدادی از آشوبگرانی که با سنگ و بطری شیشه ای به پلیس حمله کرده بودند بازداشت شدند.

از سوی دیگر مسلم البراک یکی نمایندگان سلفی کویت در سخنانی حماسی در برابر تجمع کنندگان گفت: ای امیر به تو اجازه نمی دهیم که به تنهایی حکومت کنی.

پس از سخنان البراک- که در نوع خود نادر است- تظاهرات کنندگان چندین بار عبارت هرگز به تو(امیر کویت) اجازه نخواهیم داد را تکرار کردند.

پایگاه العرب آنلاین در ادامه نوشته است: در حالی که در کویت بیش از دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس آزادی بیان وجود دارد، انتقاد از امیر 83 ساله نادر است.

این پایگاه گزارش داد: یکی از گروههای مخالف خواستار برگزاری تحصن در برابر پارلمان در اعتراض به بازداشت مخالفان شده است.

العرب آنلاین افزود: در میان بازداشت شدگان امروز فرزند احمد السعدون-رئیس پارلمان کویت در اوایل دهه نود- از مخالفان برجسته قرار دارد.

این پایگاه می افزاید : کویت شاهد تظاهرات در زمان شروع بهار عربی نبوده است، اما درگیری ها عمدتا میان پارلمان منتخب و دولت بوده است. مجلس خواهان نظارت بر عملکرد دولت است.

این پایگاه به نقل از کریستین اولریکسن کارشناس امور کشورهای حوزه خلیج فارس در دانشکده اقتصاد لندن آورده اس ت: اتهامات آشکار مسلم البراک علیه امیر کویت لحظه سرنوشت سازی در کویت است.