سایه فرهنگ منحط غرب بر سبک زندگی اسلامی- ایرانی/ سکولاریسم پنهان سم سبک زندگی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نبی حبیبی که در پایان نشست دبیران این حزب سخن می گفت افزود : ما باید محورهای کلیدی سخنان مقام معظم رهبری در سفر به استان خراسان شمالی را استخراج و وظایف خود را در این مورد بازبینی کنیم .
حبیبی با اشاره به طرح 20 سوال کلیدی در دیدار مقام معظم رهبری با جوانان خراسان شمالی اظهار داشت: حاکمیت باید به این 20 سوال پاسخ عملیاتی بدهد، ضمن اینکه مردم نیز باید بر اساس آموزه های دینی پاسخی بر ای این 20 سوال پیدا کنند .
دبیر کل حزب موتلفه اسلامی تاکید کرد: فضای گفتمانی کشور باید به سمت آسیب شناسی "سبک زندگی " برود و یک تلاش علمی و عملی برای رسیدن به جامعه نمونه اسلامی شکل گیرد . ما بدون دست یابی نظری در باب سبک زندگی نمی توانیم قدم در وادی تمدن سازی بگذاریم و در این مورد هم دولت و هم ملت وظایف سنگینی دارند .
وی افزود: ما در حزب موتلفه اسلامی به حول و قوه الهی هم در دفتر نظریه پردازی و هم در مرکز مطالعات و برنامه ریزی سعی خواهیم کرد در این گفتمان سازی مشارکت کنیم. ما در برنامه چشم انداز حزب این موضوع را در پدیداری جامعه نمونه اسلامی دیده ایم و انشا الله سهم نظری و عملی خود را ادا خواهیم کرد .
حبیبی تاکیدکرد: فرهنگ منحط غرب به سبک زندگی اسلامی- ایرانی ما سایه انداخته است. ما باید در مواجهه با این فرهنگ با خرد ورزی و اخلاق و روحیه خودباوری حاضر باشیم.
دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به دیگر سخنان مقام معظم رهبری سفر به خراسان شمالی در دیدار با مردم بجنورد گفت: مسایل و مشکلات کشور چیزی نیست که حل آن از حوصله علمی و عملی مسئولان نظام خارج باشد. مسئولان با همدلی، همزبانی و همراهی ملت بر مشکلات فائق خواهد آمد.
وی افزود:تهدید ها و تحریم های غرب کوچکتر از آن هستند که آسیبی به ما بزنند، ما تهدید از درون را باید مراقبت کنیم و به دلیل بزرگنمایی تحریم ها توسط برخی در داخل، این مراقبت باید دو چندان شود.
دبیر کل حزب موتلفه اسلامی همچنین در مورد سوال از رئیس جمهوری تصریح کرد: مجلس فرآیند نظارتی خود را طی می کند از این حق باید در مسیر آرامش کشور و پاسخگویی به پرسش ها استفاده کرد. رئیس جمهوری هم قطعا پاسخهایی برای روشنگری دارد.
