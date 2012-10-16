سایه فرهنگ منحط غرب بر سبک زندگی اسلامی- ایرانی/ سکولاریسم پنهان سم سبک زندگی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نبی حبیبی که در پایان نشست دبیران این حزب سخن می گفت افزود : ما باید محورهای کلیدی سخنان مقام معظم رهبری در سفر به استان خراسان شمالی را استخراج و وظایف خود را در این مورد بازبینی کنیم .

حبیبی با اشاره به طرح 20 سوال کلیدی در دیدار مقام معظم رهبری با جوانان خراسان شمالی اظهار داشت: حاکمیت باید به این 20 سوال پاسخ عملیاتی بدهد، ضمن اینکه مردم نیز باید بر اساس آموزه های دینی پاسخی بر ای این 20 سوال پیدا کنند .

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی تاکید کرد: فضای گفتمانی کشور باید به سمت آسیب شناسی "سبک زندگی " برود و یک تلاش علمی و عملی برای رسیدن به جامعه نمونه اسلامی شکل گیرد . ما بدون دست یابی نظری در باب سبک زندگی نمی توانیم قدم در وادی تمدن سازی بگذاریم و در این مورد هم دولت و هم ملت وظایف سنگینی دارند .

وی افزود: ما در حزب موتلفه اسلامی به حول و قوه الهی هم در دفتر نظریه پردازی و هم در مرکز مطالعات و برنامه ریزی سعی خواهیم کرد در این گفتمان سازی مشارکت کنیم. ما در برنامه چشم انداز حزب این موضوع را در پدیداری جامعه نمونه اسلامی دیده ایم و انشا الله سهم نظری و عملی خود را ادا خواهیم کرد .

حبیبی تاکیدکرد: فرهنگ منحط غرب به سبک زندگی اسلامی- ایرانی ما سایه انداخته است. ما باید در مواجهه با این فرهنگ با خرد ورزی و اخلاق و روحیه خودباوری حاضر باشیم.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به دیگر سخنان مقام معظم رهبری سفر به خراسان شمالی در دیدار با مردم بجنورد گفت: مسایل و مشکلات کشور چیزی نیست که حل آن از حوصله علمی و عملی مسئولان نظام خارج باشد. مسئولان با همدلی، همزبانی و همراهی ملت بر مشکلات فائق خواهد آمد.

وی افزود:تهدید ها و تحریم های غرب کوچکتر از آن هستند که آسیبی به ما بزنند، ما تهدید از درون را باید مراقبت کنیم و به دلیل بزرگنمایی تحریم ها توسط برخی در داخل، این مراقبت باید دو چندان شود.

حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قدرت نمایی حزب الله در سرزمینهای اشغالی اظهار داشت: حزب الله با عبور از تور امنیت هوایی رژیم صهیونیستی ثابت کرد گنبد آهنین در رژیم صهیونیستی یک سراب است و صهیونیست ها باید بدانند آنچه دیده اند بخشی از توانایی های حزب الله است و در زمان خطر، بخشهای دیگری از این توانایی رونمایی خواهد شد .



دبیر کل حزب موتلفه اسلامی همچنین در مورد سوال از رئیس جمهوری تصریح کرد: مجلس فرآیند نظارتی خود را طی می کند از این حق باید در مسیر آرامش کشور و پاسخگویی به پرسش ها استفاده کرد. رئیس جمهوری هم قطعا پاسخهایی برای روشنگری دارد.



وی در پایان ضمن تجلیل ازمقام شامخ آیت الله انواری، رحلت وی را به خانواده ایشان و مقام معظم رهبری تسلیت گفت و افزود:نام آیت الله انواری در تاریخ معاصر در همراهی با امام(ره) و امت یک نام آشناست . مردی که پیش از یک دهه در سیاه چالهای نظام ستمشاهی طعم تلخ شکنجه های طاغوت را چشید و در راه استقرار نظام جمهوری اسلامی از هیچ تلاشی فرو گذار نکرد.



حبیبی خاطر نشان کرد: او فقیهی جامعع الشرایط و مجتهدی مبارز و روشن ضمیر بود. حزب موتلفه اسلامی افتخار دارد وی در دهه چهل عضو شورای روحانیت موتلفه اسلامی بود و با سرانگشت هدایت وی حزب توانست یکی از مهره های ننگین رژیم ستمشاهی را مجازات کند .



وی در پایان افزود : خدمات آیت الله انواری پس از انقلاب برکسی پوشیده نیست. او از شخصیت های بزرگی است که در قبل و بعد از انقلاب در رفع فتنه منافقین نقش کلیدی داشت و نقاب از چهره منافقان برگرفت . ما علو درجات وی را از خداوند متعال خواستاریم و برای بازماندگان، به ویژه جناب آقای حسین انواری فرزند بزرگوارشان صبر و اجر مسئلت داریم .

