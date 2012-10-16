تمامی نامه های سفر رهبر انقلاب در حوزه درمان پاسخ داده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نیکبخت به آخرین وضعیت مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان اشاره کرد و گفت: مرکز سوختگی کرمانشاه با 50 تخت و در مساحت هشت هزار متر مربع از جمله مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه می باشد که در حال حاضر به مناقصه گذاشته شده است.

وی اعتبار احداث این مرکز را 12 میلیارد تومان عنوان کرد.

وی کلینیک شش هزار متری روبروی بیمارستان امام رضا (ع) را یکی دیگر از مصوبات سفر پر خیر و برکت مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه دانست و اذعان داشت: اعتبارات مربوط به این طرح تامین شده است.

نیکبخت با بیان اینکه در سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه اورژانس های استان مورد توجه جدی قرار گرفتند، خاطر نشان کرد: پیش بینی می شود طی یک سال آینده اورژانس های مناسبی برای تمامی شهرستان های استان ساخته شوند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه افزود: در حال حاضر اورژانس های شهرستان های اسلام آباد غرب و کنگاور در حال ساخت هستند.

وی اعتبارات در نظر گرفته شده در این سفر جهت خرید تجهیزات پزشکی مورد نیاز استان را 60 میلیارد ریال عنوان و خاطر نشان کرد: تاکنون 40 میلیارد ریال این میزان تخصیص یافته است.

وی افزود: تاسیس رشته های جدید در استان از جمله جراحی مغز و اعصاب از دیگر برکات سفر مقام معظم رهبری به استان است.

وی ادامه داد: راه اندازی رشته طب اورژانس نیز که از مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه است در حال پیگیری است و در صورتی که شرایط آن فراهم شود تاسیس این رشته به زودی محقق خواهد شد.

نیکبخت گفت: تمامی نامه های دریافت شده در سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه در حوزه درمان پیگیری شده اند و تمامی افراد نیازمند در بیمارستان های مختلف استان به طور رایگان درمان شده اند.

