حضور فعال کرمانشاهیان در نمایشگاه سراسری صنایع دستی

به گزارش خبرگزاری مهر، نصرت اله سپهر، با اعلام این خبر گفت: نمایشگاه مذکور با عنوان قربان تا غدیر از 9 تا 13آبان میزبان هنرمندان سراسر کشور خواهد بود.

وی افزود: صنایع دستی و هنرهای سنتی جزئی از فرهنگ ملی کشور و یادگار ارزشمند نیاکان ماست و یکی از ریشه‌دارترین ارزش‌های ملی ایران اسلامی به شمار می‌آید.

سپهر ادامه داد: صنعتگران رشته‌های مختلف از جمله چرم، سرمه‌دوزی، پوشاک سنتی، گلیم، گیوه، موج و انواع صنایع دستی بومی استان کرمانشاه در این نمایشگاه شرکت می‌کنند.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی استان کرمانشاه اضافه کرد: طیبه مهدی‌پور، زهرا مهدی‌پور و فوزیه میلادی از استان کرمانشاه در این نمایشگاه حضور خواهند داشت.

