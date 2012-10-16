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۲۵ مهر ۱۳۹۱، ۱۷:۵۸

سپهر خبر داد:

حضور فعال کرمانشاهیان در نمایشگاه سراسری صنایع دستی

حضور فعال کرمانشاهیان در نمایشگاه سراسری صنایع دستی

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی استان کرمانشاه، گفت: صنایع دستی و هنرهای سنتی کرمانشاه در نمایشگاه سراسری صنایع دستی استان سیستان و بلوچستان حضوری فعال خواهند داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، نصرت اله سپهر، با اعلام این خبر گفت: نمایشگاه مذکور با عنوان قربان تا غدیر از 9 تا 13آبان میزبان هنرمندان سراسر کشور خواهد بود.

وی افزود: صنایع دستی و هنرهای سنتی جزئی از فرهنگ ملی کشور و یادگار ارزشمند نیاکان ماست و یکی از ریشه‌دارترین ارزش‌های ملی ایران اسلامی به شمار می‌آید.

سپهر ادامه داد: صنعتگران رشته‌های مختلف از جمله چرم، سرمه‌دوزی، پوشاک سنتی، گلیم، گیوه، موج و انواع صنایع دستی بومی استان کرمانشاه در این نمایشگاه شرکت می‌کنند.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی استان کرمانشاه اضافه کرد: طیبه مهدی‌پور، زهرا مهدی‌پور و فوزیه میلادی از استان کرمانشاه در این نمایشگاه حضور خواهند داشت.
 

کد مطلب 1721704

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