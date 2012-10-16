اولویت دادن به رسیدگی مشکلات شهروندان فرون آباد/ بیانیه بسیجیان پیشوا

به گزارش خبرنگار مهر، علی بندعلیان در جلسه عصر سه شنبه ملاقات مردمی با شهروندان در محل ساختمان شهرداری که بیش از سه ساعت به طول انجامید، طی دیدار چهره به چهره به بررسی و رفع مشکلات 35 نفر از شهروندان پرداخت.

در این جلسه شهروندان مشکلات خود را که بیشتر مربوط به بخشهای مختلف از جمله مسائل شهرسازی‌، درآمد، فنی و عمران، فضای سبز و خدمات شهری بود، مطرح و شهردار فرون آباد با بررسی مشکلات، راهکارهای قانونی را ارئه کردند.

در حاشیه این دیدارها شهردار فرون آباد ضمن تأکید بر رسیدگی هر چه سریع تر به مسائل و مشکلات شهروندان گفت: از این که می توانیم خدمتگزار شهروندان باشیم بسیار خرسند هستیم.

علیان افزود: با توجه به شرایط موجود و اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی در سطح شهر و با سرعت بخشیدن به اجرای این پروژه ها سعی شده است تا رسیدگی به مشکلات شهروندان در اولویت قرار گیرد.

وی بیان داشت: این ملاقاتها موجب رضایت شهروندان می شود، لذا مصمم هستیم با برگزاری منظم آن لبخند را بر چهره شهروندان بنشانیم.

برنامه های دیدار شهروندان با شهردار فرون آباد به صورت منظم روزهای سه شنبه هر هفته در دفتر شهردار فرون آباد برگزار می شود.

بسیجیان شهرستان پیشوا توهین به پیامبر اسلام(ص) را محکوم کردند

ایثارگران و بسیجیان حوزه مقاومت بسیج سردار شهید حاج ابراهیم همت شهرستان پیشوا بیانیه ای را در پی هتک حرمت به ساحت پیامبر اسلام(ص) صادر کردند.

در این بیانیه، رزمندگان با بیعت مجدد با عصاره هستی، پیامبر رحمت، حضرت محمد مصطفی(ص) انزجار و تنفر خود را از هتاکان و حریم شکنان مقدسات اسلامی به ویژه آمریکا و اسرائیل اعلام کردند که در این بیانیه آمده است:

"السلام علیک یا رسول الله(ص)، السلام علیک یا خیر خلق الله، السلام علیک یا رحمه للعالمین و علی اهل بیتک الطیبین المعصومین و رحمه الله و برکاته.

اکنون که خفاشان شب پرست و غوطه ور در لجن زار متعفن هوی و هوسهای شیطانی، چنگال بر چهره مهربان و نورانی تو انداخته اند تا حقیقت جویان و کمال طلبان جهان را از تلألو نور الهی و پیام ملکوتی ات محروم سازند، ما مؤمنان به رسالت جهانی ات استوارتر از همیشه تاریخ، دست بیعت به سویت برافراشته و خالصانه ترین مراتب عشق و ارادتمان را به پیشگاهت تقدیم می کنیم.

یا رسول الله(ص) روحی فداک! اینک که صاحبان زر و زور و تزویر عصر ما، همچون مشرکان و ابوجهلهای عصر رسالت جاهلانه به مصاف و ستیزه با خورشید همیشه تابان وجود تو پرداخته اند، امت بیدارتر از همیشه ات با تأسی به اسوه نیکو و خلق عظیمت رستگاری، خود را در عمل به فرامین و آموزه های ناب الهی ات، جستجو کرده و کامل ترین فضایل انسانی و اخلاق الهی را در وجود بی نظیرت به نظاره می نشیند.

رزمندگان، ایثارگران و بسیجیان حوزه مقاومت بسیج سردار شهید حاج ابراهیم همت شهرستان مقدس پیشوا نیز همدوش با امت بزرگ اسلامی در اقصی نقاط جهان ضمن بیعت مجدد با عصاره هستی، پیامبر رحمت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی(ص) انزجار و تنفر خود را از هتاکان و حریم شکنان مقدسات اسلامی به ویژه آمریکا و اسرائیل اعلام می کنند".