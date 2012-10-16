ایران و کره شمالی محور مذاکرات دیپلماتهای آمریکا و کره جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت امور خارجه کره جنوبی اعلام کرد: "آن هو یونگ" معاون وزیر امور خارجه کره جنوبی و "ویلیام برنز" معاون وزیر امور خارجه آمریکا امروز سه شنبه در سئول درباره مسائل دوجانبه و منطقه ای گفتگو می کنند.

دیپلماتهای کره جنوبی و آمریکا با تاکید بر اهمیت مدیریت اوضاع شبه جزیره کره پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در دو کشور متعهد به تلاشها برای تضمین ثبات منطقه ای شده اند.

تحولات اخیر در خاورمیانه از جمله برنامه هسته ای ایران و کمک به لیبی و مصر از جمله محورهای مهم این دیدار است. قرار است که دور بعدی مذاکرات راهبردی آمریکا و کره جنوبی سال آتی در واشنگتن برگزار شود.

