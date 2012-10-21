تنها رویشگاه جنگلهای چندل ایران در آستانه نابودی

به گزارش خبرنگار مهر، رویش درختان چندل در کنار درختان حرا، تالاب بین المللی خورآذینی را به یکی از زیباترین تالابهای دنیا تبدیل کرده است. این تالاب با 500 هکتار وسعت در 15 کیلومتری بندرسیریک واقع شده است.

تالاب بین المللی خورآذینی تنها رویشگاه درخت چندل از گونه های جنگلهای حراست و جنگلهای حرا اکوسیستمی ماندابی از گونه های ساحلی مناطق حاره هستند که مانگرو نیز نامیده می شوند. در هنگام مد، تاج درختان در جنگلهای حرا بالاتر از سطح آب شور دریا دیده می شود و دیده شدن بقیه اندامهای درختان زیر آب شور دریا از شگفتیهای طبیعت است.

جنگلهای حرا در تالاب خورآذینی که منشاء سیلابی دارد، پناهگاهی امن برای انواع پرندگان مناطق گرمسیری و مهاجر است، همچنین به علت انباشته شدن رسوبات حاصل از بین رفتن درختان حرا و استفاده موثر آبزیان از این ذرات، این تالاب به زیستگاه دائمی خرچنگ، ماهی گِل خورک و پرندگانی مانند "اِگرتها" تبدیل شده است. صید میگوی مولد و تخلیه آن در این منطقه برای افزایش جمعیت میگوهای مولد بر اهمیت خورآذینی افزوده است.

خورآذینی یکی از چهار تالاب بین المللی هرمزگان است که از آن به عنوان پناهگاهی امن برای در امان ماندن شناور صیادان در هنگام مواج بودن دریا نیز استفاده می شود.

منطقه سیریک و خور آذینی تنها رویشگاه چندل در ایران است و نکته قابل توجه مطلب اینگونه است که به عنوان تالاب بین المللی ثبت شده و منطقه حفاظت شده محسوب می شود.

تالاب آذینی در 35 کیلومتری جنوب غربی شهرستان سیریک قرار دارد که با توجه به پهنه وسیع تالاب مرکز جمعیتی روستایی عموما در شعاع پنج یا هفت کیلومتری این تالاب قرار دارند.

تالاب آذینی یکی از شگفت انگیز ترین تالابهای گرمسیری کشور است و گونه چندل تنها در این تالاب در کل منطقه ساحل جنوب ایران وجود دارد.

جنگل های دریایی جنگل هایی هستند که در سواحل مناطق استوایی و نیمه استوایی قرار دارند و اکو سیستم جذابی را پدید می آورند. این نوع از جنگل ها با نام "اوسینامارینا"و"مانگرو"یاد می شوند و در ایران با نام جنگلهای حرا یاد می شوند.

جنگل های دریایی دارای دو گونه مهم و ارزشمند حرا و چندل هستند. قابل ذکر است که درخت حرا توسط دانشمند ایرانی ابو علی سینا کشف و به افتخار این دانشمند بزرگ به نام حرا نامگذاری شد.

گونه چندل نادرترین جنگل هاست و افتخار شگرف خور آذینی شهرستان سیریک است و بر اساس آخرین اطلاعات فاتو از چهارهزار میلیار هکتار وسعت جنگل های دنیا تنها 15 میلیون هکتار آن از جنگل های مانگرو تشکیل که 22 هزار هکتار آن در ایران است.

شکل ریشه های گیاه چندل به شکل عصایی است و حساسیت این ریشه ها به شسته شدن رسوبات بسیار زیاد است لذا با جریان های غیر معمول آب، رسوبات و گل و لای از پای ریشه جدا می شود و باعث سقوط درخت ها می شود.

قاچاقچیان سوخت تنها گردشگران خور آذینی

در سالهای اخیر ایجاد مشکلات بسیار در حوزه کشاورزی و صیادی منطقه شرق هرمزگان موجب شد تا بسیاری از کشاورزان به دلیل خشکسالی و صیادان به دلیل عدم صدور مجوز صیادی رو به جابه جایی غیرقانونی سوخت بیاورند که خور آذینی پناهگاه و مکانی امن برای قاچاقچیان و سوداگران سوخت است.

قایقها و لنجها از خور آذینی به عنوان مکانی برای تخلیه و بارگیری سوخت استفاده می کنند که این جابه جایی مقدار قابل توجهی سوخت را سرازیر جنگلهای حرا و چندل می کند.

بر اساس آمار تخمینی روزانه حدود 2000 سفر باقایق و لنج در خورآذینی شهرستان صورت می گیرد که عمده دلیل آن حمل کالاهای قاچاق پس از غروب آفتاب است که این خود در نابودی درختان چندل سهم بسزایی دارد.

مرور خاطرات بهتر از عبور از جاده مرگ

نبود جاده دسترسی مناسب بسیاری از گردشگران را تنها یک بار می تواند مهمان این رویشگاه چندلی ایران کند، زیرا گردشگران دیگر رغبتی برای عبور از این جاده و رسیدن به زیباترین رویشگاه درختان چندل در دریا ندارند و سعی می کنند با فیلمهایی که گرفته اند خود را برای لحظاتی در کنار این جنگلهای منحصر به فرد ایران ببینند.

جای خالی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در خور آذینی

علیرغم آنکه خور آذینی به عنوان یک مکان گردشگری در کشور ثبت شده است اما زمانیکه به این خور جهت تفریح و گردش عزیمت می کنید جز چند سایبان که توسط بنادر و دریانوردی به عنوان سایبان برای ناخداها نصب شده هیچ نشانی از میراث فرهنگی و گردشگری نخواهید یافت.

نبود قایقهای گردشگری در این خور از نکات جالب دیگر است. قایقهای صیادی که مجوز قانونی صید ندارند برای امرار معاش گاها اقدام به سوار کردن اندک گردشگران می کنند.

دریابانی تنها میزبان این مکان سوت و کور است که برای کنترل شناورها و گاها جلوگیری از تخلیه و بارگیری سوخت قاچاق به این مکان سرکشی می کند.

در یک دهه اخیر بسیاری از اماکن گردشگری طبیعی و ساخته شده توسط استانداری و شهرداریها در استان هرمزگان به دلیل عدم مدیریت صحیح نابود و یا رو به تخریب تدریجی است و هیچ نشانی از دلسوزی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در استان دیده نمی شود.

متاسفانه مسئولان و مدیران میراث فرهنگی و گردشگری هرمزگان به جای جذب سرمایه گذار و استفاده از ظرفیتهای طبیعی موجود در استان تنها اکتفا به ارائه آمار و ارقامی کرده اند که هیچگونه پشتوانه علمی و رسمی ندارد. در حالی که میراث فرهنگی و گردشگری در برخی از ایام تعطیل اقدام به ارائه آمار ورود گردشگر به استان می کند اما هیچگونه آمار مستند و قابل دفاعی از بازدید اماکن گردشگری طبیعی استان ندارد زیرا بسیاری از آمار ارائه شده آمار مسافرانی است که تنها به قصد خرید اجناس بنجل چینی به قشم سفر می کنند.

جای بسی تأسف است با وجود چنین جایگاه تفریحی عظیمی در منطقه شرق استان هرمزگان تاکنون بستر مناسبی برای رفاه حال گردشگران فراهم نگشته، همچنین هیچگونه برنامه ای برای معرفی و جذب گردشگر صورت نگرفته است.