زمان به ضرر فرنگی کاران در حال سپری شدن است/ خطیب قول مساعد داد

حسام الدین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: متاسفانه حدود سه ماه از بازی‌های المپیک لندن می‌گذرد اما هنوز شاهد بلاتکلیفی و عدم حضور فرنگی کاران در اردوی آماده سازی هستیم. امید داشتیم که این روند طی هفته‌های گذشته به پایان رسیده و اردوهای آماده سازی آغاز شود ولی همچنان در انتظار اقدام فدراسیون و ساماندهی وضعیت کشتی فرنگی هستیم.

وی تصریح کرد: طی روزهای گذشته من و برخی از مربیان تیم ملی کشتی فرنگی به صورت حضوری یا تلفنی به حجت الله خطیب صحبت کردیم که او نیز به عنوان سرپرست فدراسیون قول داد در این خصوص همکاری و مساعدت لازم را انجام دهد. همانطور که می‌دانید ما باید اردوهای آماده سازی فرنگی کاران برای حضور در رقابت‌های جام جهانی را هر چه زودتر آغاز کنیم و هر روزی که به این شکل سپری می‌شود به ضرر کشتی گیران است.

سرپرست تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان ادامه داد: ما طوری برنامه‌ریزی کرده بودیم که حداکثر تا آبان ماه امسال اردوی فرنگی کاران را برگزار کنیم که متاسفانه این ماه نیز رو به پایان است و باید فکری به حال برنامه‌های معوقه تیم ملی شود. هر چند جمع و جور کردن فرنگی کاران و آشنایی افراد جدید با فضای اردوی تیم ملی زمان زیادی نمی‌برد ولی ما نیز باید هر چه زودتر تکلیف اردونشینان را روشن و آنان را برای رقابت‌های آتی مهیا کنیم.

جعفری با اشاره به وضعیت فرنگی کاران المپیکی گفت: فرنگی کاران المپیکی ما پس از بازگشت از لندن تمرینات مطلوب و برنامه‌ریزی شده‌ای نداشتند و هر کدام از آنان به صورت انفرادی و دست و پاشکسته در شهر و دیار خود به تمرینات سبک مشغول بودند. مطمئنا باید این ملی پوشان نیز هر چه سریع‌تر گردهم آیند تا طبق برنامه جامع و دقیق کادر فنی به آماده سازی بپردازند.

وی در خاتمه به احتمال بازگشت محمد بنا به تیم ملی نیز اشاره کرد و گفت: ههوز به بازگشت او امیدواریم چراکه متولیان ورزش و مسئولان فدراسیون کشتی وعده دادند شرایط لازم را تا حد امکان مهیا کنند تا فرنگی کاران کشورمان بتوانند هر چه زودتر برنامه‌های آماده سازی خود را آغاز کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول جزینی و ایرج اسفندیاری‌فر به عنوان مربیان تیم ملی کشتی فرنگی روز دوشنبه گذشته با حضور در دفتر سرپرست فدراسیون کشتی، شرایط بازگشت محمد بنا را برای حجت اله خطیب تشریح کردند که وی نیز وعده داد با بررسی پیشنهادات مطرح شده، تصمیم نهایی را اتخاذ خواهد کرد.