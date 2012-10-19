سعید ابوطالب کارگردان سینمای مستند و برنامهساز تلویزیون درباره لزوم تعریف "سبک زندگی اسلامی - ایرانی" به خبرنگار مهر، گفت: جمهوری اسلامی ایران پس از گذشت 33 سال از حیات پربرکت خود به ثبات رسیده و در حال حاضر به سمت تجدد تمدن اسلامی حرکت میکند و امید مقام معظم رهبری و مردم هم ظهور و حضور یک تمدن اسلامی با شاخصههای اصیل ایرانی و اسلامی است. از همینرو سبک زندگی یکی از مهمترین ارکان این تغییر است که تلویزیون و سینمای ایران در این راه وظیفه مهمی به دوش دارد.
وی افزود: نتیجه برپایی یک تمدن، متکی بر تاریخ و بسیاری از مسایل و اتفاقهایی است که بر مردم یک سرزمین گذشته است، از همین رو محصول یک تمدن، تعیین سبک و سیاق زندگی است و در این میان یکی از ابزارهای شکل دادن به سبک زندگی، رسانههای عمومی مانند رادیو و تلویزیون هستند.
وی در ادامه با اشاره به تهاجم فرهنگیای که در دو دهه اخیر رخ دادهاست، گفت: در دو دهه اخیر و پس از اینکه نظام سرمایهداری نتوانست نظام جمهوری اسلامی ایران را وادار به عقبنشینی از مواضع ایرانی و اسلامی خود کند، تغییر رویکرد داد و به تغییر و یا به عبارت بهتر به تحمیل سبک زندگی روی آورد.
باید سبک زندگی ایرانی در شیوه برنامهسازی بازتعریف شود
این مستندساز در ادامه افزود: به این ترتیب بود که برنامهسازان تلویزیونی و یا مستندسازان و سینماگران به طور ناخواسته در آثار تصویری خود سبک زندگی غربی را ترویج کردند. از همینرو باید سبک زندگی ایرانی در شیوه برنامهسازی بازتعریف و شناسایی شود.
کارگردان مستند "رقص فقر" در ادامه با اشاره به مولفههای سبک زندگی که باید در ساخت آثار سینمایی و تلویزیونی مدنظر گرفته شود، گفت: سبک زندگی مولفههای بسیاری دارد که این مولفهها شامل خانواده، اقتصاد به شکل کلان و اقتصاد خانواده به شکل خرد، نوع برخورد با جوامع دیگر، نوع بیان، ادبیات، احترام به بزرگترها و پیشکسوتان، ارتباط بین نسلی و... از جمله بحثهای مختلف در سبک زندگی است که رسانههایی مانند تلویزیون بهعنوان یک رسانه پرمخاطب و پرنفوذ باید در دستور سیاستگذاریهای کلان قرار دهند.
نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به موفقیت انقلاب اسلامی در اهداف و ارزشهایی که از ابتدا مطرح کرده بود، گفت: بعد از پیروزی، انقلاب اسلامی به دو هدف عمده خود استقلال و آزادی دست یافت اما در بخشی که مربوط به فرهنگ ایرانی و اسلامی است به موفقیتهای چشمگیری دست نیافته است و نتوانستهایم فرهنگ درست و یا سبک زندگی را تغییر دهیم. به عنوان مثال تحصیلکردهها و نخبگان به شکل ناخواسته به سبک زندگی غربی روی آوردهاند و بروز چنین پدیدههایی حاصل کمکاری رسانه است.
تلویزیون و سینما نقش مهمی در تغییر "سبک زندگی" دارند
وی در ادامه با اشاره به برنامههای تلویزیونی و فیلمهای سینمایی در تغییر سبک زندگی گفت: تلویزیون و سینما با آثار تولیدی خود نقش مهمی در تغییر سبک زندگی دارند که این تغییرات در نمایش معماری خانه، نوع لباس پوشیدن افراد، روابط انسانی در برخورد با اقوام و وجود شاخصههای دینی و... نمود پیدا میکند.
سعید ابوطالب در ادامه افزود: در اغلب محصولات فرهنگی که در گذشتهای نهچندان دور عرضه میشد با نمایش فیلمهای خارجی شاهد ترویج زندگی غربی بودیم. از سوی دیگر برای مبارزه با این هجمه از فیلمهای خارجی به سمت و سوی ترجمه و نمایش فیلمهای شرقی و کرهای رو آوردیم که طبیعتا به نسبت زندگی غربی و در جای خود خوب بود اما باید بپذیرم که بازهم سبک زندگی ایرانی نیست. درست به همین دلیل است که معتقدم سبک زندگی ایرانی در رسانهای چون تلویزیون باید بازتعریف شود.
این مستندساز در پاسخ به این سئوال که نقش سینما در این تغییر دیدگاه چیست؟ گفت: مخاطب سینما کمتر از تلویزیون است اما تاثیرگذاری این رسانه در برخی از اقشار جامعه به خصوص نخبگان بیشتر است، بنابراین آنچه سینمای داستانگو به غیر از سینمای دفاع مقدس مطرح میکند به نوعی ترویج سبک غربی زندگی است و سینما هر زمان که به گیشه و آشتی با مخاطب نیمنگاهی داشته ناخواسته به فیلمهای غربی نزدیک شدهاست و این اقدام ناخواسته نوع زندگی غربی را ترویج میکند.
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