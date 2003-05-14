مافيا در انفجارزباله هاي شهر ناپل دست داشت

به گزارش خبرگزاري رويتر از رم ، سوزاندن اين زباله هاكه ازدوهفته پيش از ناپل و شهر هاي اطراف جمع آوري شده بود موجب آلودگي خيابانها و به خطر انداختن بهداشت مردم شد.

پس از اعتراض ساكنان شهر ، مقامات و طرفداران محيط زيست مكان ديگري رابراي جمع آوري زباله ها در نظر گرفته شد .

روز يكشنبه دولت و رهبران گروههاي طرفدار محيط زيست هشدار دادند كه مافياي محلي موسوم به كامورا به اين بحران دامن زده است .

آنتونيو باسولينواز مسئولان محلي شهر ناپل به خبرنگاران گفت: تمامي گروههاي مافيايي در دنيا علاقه خاصي به مختل كردن برنامه هاي جديد جمع آوري زباله دارند .

وي افزود : از سرگيري انفجار مراكز جمع آوري زباله پيوسته از كارهاي مورد علاقه اين خرابكاران مي باشد .

اين انفجار زماني رخ داد كه مقامات محلي تصميم گرفتند تا كامل شدن دو دستگاه زباله سوزي محل جديدي را براي جمع آوري زباله

در نظر بگيرند كه اين كار با اعتراض طرفداران محيطزيست روبروشد.

شهروندان خشمگين نيز در اعتراض به اقدام مسئولين محلي نسبت به انتقال زباله ها به محل جديد با پوشيدن ماسكهاي جراحي كوهي از زباله ها را به آتش كشيدند، اما مقامات محلي معتقدند كه حتي اعتراضات عمومي نيز ممكن است توسط گروه مافيايي كامورا سازماندهي شده باشد .