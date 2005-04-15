ورود همزمان دو كانديدا از دو جناح متفاوت به فرودگاه زاهدان

محسن رضايي يكي از نامزدهاي احتمالي اصولگرايان و مصطفي معين نامزد احتمالي اصلاح طلبان در انتخابات نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري به طور همزمان وارد زاهدان مركز استان سيستان و بلوچستان شدند.

به گزارش سرويس سياسي خبرگزاري "مهر"، رضايي كانديداي احتمالي اصولگرايان روز پنجشنبه در حالي وارد فرودگاه زاهدان شد كه مصطفي معين كانديداي اصلاح طلبان نيز همزمان با وي وارد اين مكان شده بود.



بر اساس اين گزارش، اين دو كانديدا كه از دو جناح متفاوت هستند، در فرودگاه زاهدان چند قدمي يكديگر را همراهي كرده و در خصوص وضعيت انتخابات رياست جمهوري با هم به گفت وگو پرداختند.