تیم 10 نفره ایران برد تاریخی را مقابل کره رقم زد/ انتقاد از خط میانی تیم ملی

حمیدرضا صدر در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار تیمهای ملی فوتبال ایران و کره جنوبی ضمن بیان مطلب فوق گفت: پیروزی تیم 10 نفره ایران مقابل تیم ملی کره جنوبی و حفظ رکورد شکست ناپذیری تیم ایران در خانه مقابل این تیم باعث میشود که ما این برد تاریخی را هیچگاه فراموش نکنیم.
وی در همین خصوص افزود: تیم ایران پس از 10 نفره شدن بهتر بازی کرد، چون به نظر میرسید که مسعود شجاعی با اینکه بازیکن خشنی نیست به دلیل نداشتن آمادگی جسمانی ایدهآل مجبور میشد که روی بازیکنان کره مرتکب خطا شود. این موضوع باعث شده بود که ضربات ایستگاهی زیادی نصیب تیم ایران شود. در مجموع میتوان گفت با اخراج مسعود شجاعی تیم ایران به تعادل رسید.
کارشناس فوتبال ایران تصریح کرد: مشکل زدن ضربات سر اول توسط مدافعان و هافبکهای تدافعی تیم ایران هنوز برطرف نشده به طوری که شاهد بودهایم تیم لبنان از طریق اتخاذ این تاکتیک موفق شد دروازه ما را باز کند و کرهایها نیز با چنین روشی دوبار دیرک دروازه تیم ملی ایران را لرزاندند.
وی ضمن انتقاد از عملکرد خط میانی تیم ایران خاطر نشان کرد: متاسفانه مسعود شجاعی نتوانست به عنوان یک لیدر در میانه میدان نقش خود را ایفا کند و حتی اخراج شد. آندرانیک تیموریان نیز نسبت به زمانی که در استقلال بازی میکرد افت کرده است، چه از نظر جنگهای تن به تن با تیم حریف و چه از نظر پاسهایی که برای مهاجمان میاندازد.
صدر در همین خصوص افزود: البته محمد نوری نیز در دیدار ایران - کره جنوبی عملکرد ضعیفی داشت و نتوانست با پاسهای خود مهاجمانی مانند قوچاننژاد و دژآگه را تغذیه کند به همین دلیل مهاجمان ما مجبور بودند برای گرفتن توپ و ایجاد موقعیت برای خویش تا میانههای زمین به عقب برگردند، بنابراین میتوان گفت این بازیکن باید زودتر تعویض میشد.
وی تاکید کرد: عملکرد مهاجمانی مانند قوچاننژاد و دژآگه میتواند هشداری برای مهاجمانی باشد که در لیگ برتر ایران بازی میکنند چون این موضوع نشان میدهد که اکثر مهاجمان حاضر در لیگ ما فاصله زیادی با بازی در سطح بین المللی دارند.
کارشناس فوتبال ایران تصریح کرد: اگرچه خوب بازی نکردیم اما با 10 نفره شدن و صرف فعل خواستن توسط بازیکنان تیم و هواداران توانستیم کرهای را که با برنامه بازی میکرد را شکست دهیم، پیروزی تاریخی که هیچگاه فراموش نمیشود.
وی خاطر نشان کرد: خسرو حیدری در این بازی نشان داد که اگر از وی در پست هافبک راست استفاده شود به مراتب کارایی بیشتری نسبت به زمانی که از وی به عنوان مدافع راست استفاده میشود خواهد داشت. مهرداد پولادی هم با عملکرد فوق العادهای که در سمت چپ داشت و با جابهجاییهایی که در جریان بازی انجام داد ثابت کرد که یک بازیکن موثر و قابل اتکا در تیم ملی است.
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