سازمان تربيت بدني با كتيرايي اختلاف نظر داشت

صمد وليزاده سرپرست جديد فدراسيون ووشو درگفتگوبا خبرنگار" مهر" ضمن بيان مطلب فوق افزود: اينكه گفته مي شود گفتگوي هفته گذشته آقاي كتيرايي دربركناري ايشان موثربوده، چنين اعتقادي ندارم. زيرا اختلاف نظرسازمان با ايشان به مدتها قبل برمي گردد.

وي ادامه داد: اينكه درمسابقات آسيايي موفقيتهايي نيزكسب شده منافي ضعف مديريتها نيست وسازمان برروي اين مساله تاكيد زيادي داشته ودارد. ضمن اينكه آقاي كتيرايي نيززحمات زيادي را دراين فدراسيون كشيده اند.

وليزاده درخصوص كنارگذاشتن وي ازسوي كتيرايي درمجمع فدراسيون ووشوبا انتخاب وي ازسوي سازمان وارتباط اين دومساله اظهارداشت: درآن مجمع من با اختلاف 5 راي ازفدراسيون بركنارشدم، درحاليكه اعضاء مجمع از آقاي كتيرايي حرف شنوي داشتند. با اين حال درحال حاضركه سازمان اين مسووليت را برعهده من قرارداده، تلاش مي كنم تا با ادامه برنامه هاي مثبت آقاي كتيرايي ساختارجديدي درفدراسيون ايجاد كرده وتغييراتي را كه مدنظر سازمان تربيت بدني است ايجاد نمايم.

وي درخصوص زمان برگزاري مجمع فدراسيون اعلام كرد: طبق قانون شش ماه براي برگزاري مجمع فرصت نيازاست، اما تمام تلاش خود را بكارخواهم گرفت تا دراولين فرصت نسبت به برگزاري مجمع اقدام نمايم.