جزئیات صدور کارت هوشمند ملی/ صدور 700 هزار کارت از ماه آینده

محسن اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر برنامه ریزیهای لازم برای آغاز اجرای طرح صدور کارت ملی هوشمند در استان قم انجام شده و هم اکنون نیز در سازمان ثبت احوال برای بررسی نرم افزارهای ویژه آن عملیات صدور داخلی آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه در مرحله اول کارت هوشمند ملی برای افراد واجد شرایط بالاتر از 15 سال صادر می شود، گفت: البته تاریخ انقضای کارت در مرحله آغاز کار در استان قم، اعلام خواهد شد.

مدیر کل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال تاکید کرد: همچنین براساس تفاهم نامه امضا شده برای ایثار گران استان قم نیز کارت هوشمند ملی صادر خواهد شد.

وی در مورد انتخاب استان قم برای اجرای طرح کارت هوشمند ملی نیز گفت: با توجه به اینکه استان قم از زیر ساخت و ظرفیتهای الکترونیکی و اینترنتی خوبی نسبت سایر استانها برخوردار است به همین دلیل این استان برای اجرای اولیه کارت انتخاب شده است.

اسماعیلی افزود: فرایند صدور کارت هوشمند ملی تماما الکترونیکی است بطوریکه ابتدا باید واجدین شرایط اینترنتی ثبت نام کرده و سپس به دفاتر مراجعه کنند.

به گفته وی، عملیات صدور کارت هوشمند ملی بصورت متمرکز انجام می شود و بدلیل الکترونیکی بودن آن کمتر از شناسنامه های جدید به طول می انجامد و در کمتراز یک ماه صادر خواهد شد.

مدیر کل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال تاکید کرد: صدورکارت از ماه آینده در استان قم آغاز و تا نیمه دوم سال 92 ادامه دارد و از این زمان به بعد نیز اجرای سراسری آن آغاز می شود.