دکتر محمد فنایی اشکوری درمورد اینکه چرا مقامات و مسئولان باید از اشتباهات و بی‎تدبیری‎های خود عذرخواهی کنند به خبرنگار مهر گفت: انسان ذاتاً و طبیعتاً جایزالخطا است منتها پس از اینکه خطایی از او سر زد باید درصدد تصحیح آن اشتباه بر آید. این بهترین موضع پس از وقوع خطاست. در روایات و تعالیم دینی داریم که انسان باید مرتب در برابر خدا استغفار کند. استغفار هم یعنی عذرخواهی کردن از خدا، این هم اختصاص به فرد خاصی ندارد پیغمبر(ص)می‏گفت روزی 70 بار استغفرالله می‏گویم؛ یعنی وقتی پیامبر از کوتاهی خودش در برابر خدا عذر می‏خواهد معلوم می‏شود که این یک مسئله همگانی است.

وی افزود: عذرخواهی نباید تنها در برابر خدا باشد، بلکه هرجایی که حقی ادا نشد و وظیفه‏ای انجام نشد انسان باید عذرخواهی کند. گاهی شخصی در ادای حق مردم اشتباه می‏کند یا قصور و کوتاهی می‏کند که باید عذرخواهی کند.

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه تصریح کرد: عذرخواهی مبتنی بر این است که در قدم اول فرد خطاکار خطا و اشتباه خود را بپذیرد یعنی کس که اشتباهش را نمی‏پذیرد هرگز عذرنخواهد خواست. توبه در اسلام هم منوط به پذیرفتن گناه است اینکه فرد خود را گناهکار می‏داند و سپس از خدا استغفار و اظهار ندامت می‏کند.



استاد گروه فلسفه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)درمورد تأثیر عذرخواهی مقامات بر جامعه هم اظهارداشت: فرهنگ عذرخواهی اگر رایج بشود خود عذرخواستن باعث پیشگیری از خطاهای مجدد می‏شود. زیرا شخصی که قصور و تقصیری از او سر زده وقتی عذر خواست این کار تدریجاً باعث کاهش میزان خطاهای او می‏شود. زیرا از اعمال خود مواظبت می‏کند تا دیگر اشتباهی از طرف او رخ ندهد.



این نویسنده و مترجم عنوان کرد: نفس عذرخواهی نشان می‏دهد که خطاکار در صدد جبران کوتاهی خود است ولی اگر عذرخواهی نباشد یعنی شخص مسئولیت گناهان و خطاهایش را به عهده نگرفته است در نتیجه پیشگیری هم ندارد.

استاد گروه فلسفه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) اظهارداشت: عذرخواهی سبب برنامه‎ریزی کردن برای کاستن از اشتباهات هم می‏شود زیرا هرروز عذرخواهی کردن کار درستی نیست و مردم به آن بی اعتماد می‏شوند بنابراین برای اینکه کار به عذرخواهی نکشد باید سعی شود که اشتباهات کاهش یابد. عذرخواهی تدبیری برای کاهش خطاها هم است و به حاکمان و مسئولان اختصاص ندارد بلکه هرکس در هر مقامی اگر در حق کسی اشتباهی مرتکب شد باید از آن عذرخواهی کند.



این نویسنده درمورد نهادینه کردن فرهنگ عذرخواهی نزد مقامات هم تصریح کرد: خیلی وقت‏ها نهادینه کردن یک فرهنگ با ترویج و تبلیغ آن فرهنگ میسر می‏شود. اینکه با بیان و آموزش و استفاده از شیوه‏های صحیح تأثیر گذاری با استفاده از هنر باید فرهنگ مربوطه را ترویج کرد. باید فرهنگ عذرخواهی از تعلیم و تربیت ما شروع شود. کسی که شخصیتش بر این اساس شکل نگرفته باشد و صاحب منصبی شده باشد ناگهانی نمی‏تواند از همه خطاهایش عذرخواهی کند. باید همانطور که برای ادای مسئولیتش تربیت شده مسائل اخلاقی آن مقام را هم باید تدریجاً در شخصیتش جا بیندازد.



این محقق و نویسنده کشورمان درمورد اینکه در آموزه‏های اسلام عذرخواهی کردن چه جایگاهی دارد هم عنوان کرد:عذر خواهی با آموزش استغفار و توبه در برابر خداوند در اسلام نهادینه شده است. از سوی دیگر به ما گفته شده وقتی حقی از حقوق مردم ضایع بشود و این حق مالی و جانی باشد باید آن را جبران کرد و حتی توبه در پیشگاه خداوند هم کافی نیست و باید حق الناس را از گردنمان برداریم.



استاد گروه فلسفه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) درپایان یادآورشد: اگر غیبت کسی را کردیم هم باید از او حلالیت بطلبیم و عذرخواهی کنیم اینها همه راهکارهای آموزشی عذرخواهی است. البته باید بلافاصله بعد از عذرخواهی کوشش کنیم آن را جبران و تسلی بخشیم و پذیرفتن خطا و عذرخواهی زبانی گامی برای جبران و تسلی است البته در مراحل بعدی باید جبران عملی هم بکنیم.