دکتر محمد فنایی اشکوری درمورد اینکه چرا مقامات و مسئولان باید از اشتباهات و بیتدبیریهای خود عذرخواهی کنند به خبرنگار مهر گفت: انسان ذاتاً و طبیعتاً جایزالخطا است منتها پس از اینکه خطایی از او سر زد باید درصدد تصحیح آن اشتباه بر آید. این بهترین موضع پس از وقوع خطاست. در روایات و تعالیم دینی داریم که انسان باید مرتب در برابر خدا استغفار کند. استغفار هم یعنی عذرخواهی کردن از خدا، این هم اختصاص به فرد خاصی ندارد پیغمبر(ص)میگفت روزی 70 بار استغفرالله میگویم؛ یعنی وقتی پیامبر از کوتاهی خودش در برابر خدا عذر میخواهد معلوم میشود که این یک مسئله همگانی است.
وی افزود: عذرخواهی نباید تنها در برابر خدا باشد، بلکه هرجایی که حقی ادا نشد و وظیفهای انجام نشد انسان باید عذرخواهی کند. گاهی شخصی در ادای حق مردم اشتباه میکند یا قصور و کوتاهی میکند که باید عذرخواهی کند.
این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه تصریح کرد: عذرخواهی مبتنی بر این است که در قدم اول فرد خطاکار خطا و اشتباه خود را بپذیرد یعنی کس که اشتباهش را نمیپذیرد هرگز عذرنخواهد خواست. توبه در اسلام هم منوط به پذیرفتن گناه است اینکه فرد خود را گناهکار میداند و سپس از خدا استغفار و اظهار ندامت میکند.
استاد گروه فلسفه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)درمورد تأثیر عذرخواهی مقامات بر جامعه هم اظهارداشت: فرهنگ عذرخواهی اگر رایج بشود خود عذرخواستن باعث پیشگیری از خطاهای مجدد میشود. زیرا شخصی که قصور و تقصیری از او سر زده وقتی عذر خواست این کار تدریجاً باعث کاهش میزان خطاهای او میشود. زیرا از اعمال خود مواظبت میکند تا دیگر اشتباهی از طرف او رخ ندهد.
این نویسنده و مترجم عنوان کرد: نفس عذرخواهی نشان میدهد که خطاکار در صدد جبران کوتاهی خود است ولی اگر عذرخواهی نباشد یعنی شخص مسئولیت گناهان و خطاهایش را به عهده نگرفته است در نتیجه پیشگیری هم ندارد.
این نویسنده درمورد نهادینه کردن فرهنگ عذرخواهی نزد مقامات هم تصریح کرد: خیلی وقتها نهادینه کردن یک فرهنگ با ترویج و تبلیغ آن فرهنگ میسر میشود. اینکه با بیان و آموزش و استفاده از شیوههای صحیح تأثیر گذاری با استفاده از هنر باید فرهنگ مربوطه را ترویج کرد. باید فرهنگ عذرخواهی از تعلیم و تربیت ما شروع شود. کسی که شخصیتش بر این اساس شکل نگرفته باشد و صاحب منصبی شده باشد ناگهانی نمیتواند از همه خطاهایش عذرخواهی کند. باید همانطور که برای ادای مسئولیتش تربیت شده مسائل اخلاقی آن مقام را هم باید تدریجاً در شخصیتش جا بیندازد.
این محقق و نویسنده کشورمان درمورد اینکه در آموزههای اسلام عذرخواهی کردن چه جایگاهی دارد هم عنوان کرد:عذر خواهی با آموزش استغفار و توبه در برابر خداوند در اسلام نهادینه شده است. از سوی دیگر به ما گفته شده وقتی حقی از حقوق مردم ضایع بشود و این حق مالی و جانی باشد باید آن را جبران کرد و حتی توبه در پیشگاه خداوند هم کافی نیست و باید حق الناس را از گردنمان برداریم.
استاد گروه فلسفه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) درپایان یادآورشد: اگر غیبت کسی را کردیم هم باید از او حلالیت بطلبیم و عذرخواهی کنیم اینها همه راهکارهای آموزشی عذرخواهی است. البته باید بلافاصله بعد از عذرخواهی کوشش کنیم آن را جبران و تسلی بخشیم و پذیرفتن خطا و عذرخواهی زبانی گامی برای جبران و تسلی است البته در مراحل بعدی باید جبران عملی هم بکنیم.
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