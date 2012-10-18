حمید درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی ضمن بیان مطلب فوق گفت: پیروزی ارزشمند مقابل تیم ملی کره جنوبی نباید باعث شود که ضعف‌های تیم ملی پوشیده شود چون ما از نظر ارائه فوتبالی منطقی و با برنامه به ویژه در نیمه اول از تیم کره جنوبی عقب‌تر بودیم اما غیرت، تعصب و جنگندگی بازیکنان ما قابل ستایش بود.

وی در همین خصوص افزود: کره‌ای‌ها در این بازی سه موقعیت صددرصد گل بدست آوردند و ما تنها یک موقعیت صددرصد داشتیم که منجر به گل شد. نباید فراموش کنیم که همیشه شانس همراه ما نمی‌تواند باشد.

درخشان با تاکید بر اینکه با بردن کره جنوبی 30 درصد از راه صعود به مرحله نهایی جام جهانی برزیل طی کرده‌ایم و هنوز 70 درصد از راه باقی مانده است، خاطر نشان کرد: برای رفتن به برزیل حداقل نیاز به 13 امتیاز داریم بنابراین بازیکنان ما با برتری مقابل کره جنوبی نباید مغرور شوند چون با این برد زنگ خطر برای کره‌ای‌ها به صدا درآمده است و ازبک‌ها نیز با شکست تیم ملی قطر خود را به عنوان یکی از مدعیان این گروه مطرح کرده‌اند. در این شرایط تیم قطر هم با داشتن چهار امتیاز امیدوار است به جام جهانی صعود کند.

وی با تاکید بر اینکه بازی با ازبکستان یک فینال تمام عیار است، تاکید کرد: هنوز ضعف دو مدافع وسط ما در زدن ضربات سر اول روی ارسال از کناره‌ها برطرف نشده است، ضعفی که لبنانی‌ها از آن به خوبی استفاده کردند اما در بازی با تیم ملی کره جنوبی دیرک دروازه دوبار به کمک ما آمد.

سرمربی تیم فوتبال داماش گیلان تاکید کرد: دو مدافع وسط ما باید عملکرد بهتری داشته باشند و یکدیگر را به خوبی پوشش دهند. علاوه بر این دو مدافعان کناری تیم ملی نیز باید با سرعت بیشتری جمع شوند و به کمک مدافعان وسط تیم بیایند.

کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران در خصوص عملکرد اشکان دژآگه و رضا قوچان‌نژاد نیز خاطر نشان کرد: دژآگه و قوچان‌نژاد با دوندگی و جنگندگی بسیار زیادی که داشتند به معنای واقعی مدافعان کره جنوبی را اذیت کردند اما متاسفانه بازیکنان خط میانی نتوانستند این مهاجمان را به خوبی تغذیه کنند.

درخشان در خصوص دیدار تیم‌های فوتبال صنعت نفت آبادان و داماش گیلان از هفته دوازدهم رقابت‌های لیگ برتر گفت: بازی بسیار سختی را در زمین صنعت نفت آبادان پیش رو داریم. در حال حاضر سرمربی تیم صنعت نفت آبادان تغییر کرده و تا وقتی که بازیکنان این تیم بخواهند با افکار سرمربی جدید تیم آشنا شوند زمان می‌برد که ما می‌خواهیم از این بازه زمانی نهایت استفاده را برده و بدون امتیاز آبادان را ترک نکنیم.

وی در خصوص بازیکنان مصدوم و محروم تیم داماش پیش از بازی با تیم صنعت نفت آبادان گفت: متاسفانه علی نظیف کار به دلیل سه کارته بودن و رضا الماس خاله و محمد آبشک نیز به دلیل مصدویت قادر به همراهی ما در بازی با تیم صنعت نفت آبادان نخواهند بود. همچنین علیرضا جهانبخش به دلیل حضور در اردوی تیم جوانان نمی‌تواند در این دیدار حضور داشته باشد.

دیدار تیم‌های فوتبال صنعت نفت آبادان و داماش گیلان از هفته دوازدهم رقابت‌های لیگ برتر ساعت 18:05 روز جمعه در ورزشگاه تختی آبادان برگزار خواهد شد.