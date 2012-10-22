محسن تیز هوش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در جهان امروز استفاده بهینه از منابع آب به یکی از راهبردی ترین روش های مدیریت کلان سرزمین بدل شده است.زیرا آب حیاتی ترین عنصر برای تمامی زیستمندان زمین به شمارمی آید که کمبود آن می تواند سبب بروز مشکلات حاد حیاتی شود.

کمتر از 1 درصد منابع آب جهان شیرین و قابل شرب است

به گفته وی، بر اساس تحقیقات به عمل آمده حجم آب شیرین موجود در جهان بسیار کم است زیرا 97 درصد از منابع آب زمین در اقیانوسها، دو درصد آن در کوههای یخی و کمتر از یک درصد آن قابل شرب است.

نیمی از جمعیت جهان ظرف 25 سال آینده با کمبود آب شیرین مواجه می شوند

تیز هوش اظهار داشت: ذخایر آب شیرین جهان به دلایلی همچون گرمایش زمین، استفاده های بی رویه و البته افزایش روز افزون جمعیت هر سال کاهش می یابد و بر اساس پیش بینی های صورت گرفته تخمین زده می شود که تا ٢٥سال آینده نیمی از جمعیت جهان با مشکل کمبود آب شیرین مواجه خواهند شد.

یک میلیارد نفر در جهان به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند

این فعال محیط زیست تصریح کرد: در حال حاضر یک میلیارد نفر در جهان به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند و روزانه بیش از پنج هزار نفر به خاطر استفاده از آب های ناسالم جان خود را از دست می دهند که در این بین سهم کودکان بسیار چشمگیر است.

وی افزود: از سوی دیگر میانگین آب مصرفی سرانه جهان در حدود ۵۸۰ متر مکعب برای هر نفر در سال بر آورد شده است که این رقم در ایران حدود ۱۳۰۰ متر مکعب حساب شده که این امر بیانگر اتلاف منابع آب و هدر رفت حیاتی ترین عنصر حیات است.

تیز هوش یاد آور شد: درایران در اکثر ماههای سال با خشکسالی متوسط و حتی شدید دست به گریبانیم؛ و در بسیاری از استانهای کشور نرخ تبخیر بسیار بالاست، به همین دلیل ما نیازمند یک تغییر نگاه اصولی بر اساس توانایی های سرزمین هستیم.

به اعتقاد این فعال محیط زیست، استفاده بهینه از داشته های آبی ایران می تواند شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ما را تضمین کرده و برای آیندگان نیز سرزمینی مطمئن را در پی داشته باشد.

میزان بارش در ایران یک سوم استاندارد جهانی است

وی در ادامه گفت: می توان با استفاده از راهکارهایی کم هزینه اما پر سود شرایط خاص جغرافیایی ایران را به نفع خود تغییر دهیم؛ بر اساس آمارهای منتشر شده استاندارد بارش در ایران 250 میلی متر است که یک سوم استاندارد جهانی است، پس راهی جز حرکت به سمت صرفه جویی و استفاده بهینه از منابع آبی نباید در سبد اولویت های زندگیمان قرار داشته باشد.

نصب دوش پر فشار در حمام در هر دقیقه 11 لیتر آب را حفظ می کند

تیزهوش اظهار داشت: در داخل خانه ها می توان با یکسری اقدامات صرفه جویی معجزه آسایی در مصرف آب کرد، به عنوان مثال نصب دوش پر فشار در داخل حمام می تواند 11 لیتر آب در دقیقه را حفظ کند. همچنین برای شست و شوی ماشین بهتر است به کارواش برویم؛ زیرا این واحدهای خدماتی از آب شرب استفاده نمی کنند که این خود اقدامی بسیار موثر در حفظ منابع آب است.

اتلاف 12 هزار لیتر آب سالم در سال بر اثر چکه کردن یک شیر آب

وی افزود: یکی از نکاتی که باید همواره بدان توجه داشته باشیم مراقبت از شیر های آب خانه است؛ زیرا چکه کردن یک شیر آب می تواند در طول یک سال 12 هزار لیتر آب سالم را از دسترس خارج کند؛ حال حساب کنید در کلان شهری همچون تهران در هر خانه تنها یک شیر چکه کند؛ به نظر شما در طول یک سال چقدر آب سالم تلف خواهد شد !؟

این فعال محیط زیست تأکید کرد: همچنین در جهان امروز موضوع بازیافت آب به یکی از مهمترین برنامه های راهبردی بسیاری از کشورها مبدل شده است زیرا با شرایط فعلی می تواند از هدر رفت آب جلوگیری کرده و از هزینه های اقتصادی کارگاه ها و کارخانجاتی که با آب سر و کار دارند، کاست.

سفره های آب زیرزمینی طلای ناب برای آیندگان

به اعتقاد تیز هوش، در سرزمین ایران حفاظت از سفره های آب زیرزمینی یکی از اصلی ترین مواردی است که باید از سوی متولیان امر مورد توجه بیشتری قرار بگیرد زیرا سقوط این سفره های گران بها سبب سقوط اقتصادی هر سرزمینی خواهد شد، از سوی دیگر سرزمین زاگرس با تامین 40 درصد آب ایران از جایگاه بسیار ارزشمندی برخوردار است به همین دلیل باید از جنگلهای بلوط این ناحیه که سبب نگه داشت آب می شوند بیش از پیش حفاظت کرد.

وی در پایان گفت: بدون شک حفظ منابع آب به خصوص سفره های آب زیرزمینی می تواند در آینده ای نچندان دور برای آیندگان حکم طلا را داشته باشد

