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۱ آبان ۱۳۹۱، ۷:۱۷

شناسایی 100 نقطه زمین در شهر جدید پردیس برای مدرسه سازی

شناسایی 100 نقطه زمین در شهر جدید پردیس برای مدرسه سازی

مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران از شناسایی 100 نقطه زمین با کاربری آموزشی و مدرسه سازی در شهر جدید پردیس خبر داد.

سید علی یزدی خواه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: دانش آموزان متقاضی مسکن مهر پردیس در سال تحصیلی جدید با هیچ مشکلی برای ثبت نام در مدارس مواجه نشدند و همه آنها در مدارس موردنظرشان ثبت نام کرده اند.

وی درباره کمبود مدرسه در پروژه های مسکن مهر با توجه به جمعیت فعلی شهر جدید پردیس، افزود: مدارس کافی در شهر جدید پردیس وجود دارد و برای سال تحصیلی جدید بحرانی در حوزه فضای آموزشی در این شهر جدید نداشته ایم.

یزدی خواه با اشاره به افزوده شدن تدریجی جمعیت به این شهر ادامه داد: با توجه به ادامه ساخت و ساز در شهر جدید پردیس در قالب پروژه های مسکن مهر، 100 نقطه از این شهر با کاربری آموزشی و ساخت مدرسه شناسایی شده است که به تدریج در این مناطق مدرسه ساخته خواهد شد.

یزدی خواه ادامه داد: البته 15 واحد آموزشی آن ساخته شده است و مابقی نیز در اختیار سازمان نوسازی قرار می گیرد تا اقدامات مربوط به ساخت و ساز را انجام دهد. 

وی درباره اینکه بسیاری از ساکنان شهر جدید پردیس با مشکل کمبود مدارس مواجه شده و به همین دلیل کلاس ها با تراکم بسیار دانش آموزان تشکیل می شود، توضیح داد: در قانون بودجه 91 مصوب شده که همواره باید مسوولان اجرای مسکن مهر مدارس مورد نیاز ساکنان آن را نیز فراهم کنند. ضمن آنکه برای سال تحصیلی 91-92 دانش آموزان ساکن پروژه های مسکن مهر با کمبود مدرسه و کلاس مواجه نشده اند.

کد مطلب 1722237

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