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۲۷ مهر ۱۳۹۱، ۹:۳۷

طی نیمه اول سالجاری/

صدور ماهیانه 140 شناسنامه مکانیزه/ 368 نوزاد در زرندیه به دنیا آمد

صدور ماهیانه 140 شناسنامه مکانیزه/ 368 نوزاد در زرندیه به دنیا آمد

زرندیه- خبرگزاری مهر: رئیس اداره ثبت احوال شهرستان زرندیه گفت: در نیمه اول سالجاری 368 واقعه ولادت در این شهرستان به ثبت رسیده است.

نجمیه افرادی در گفتگو با خبرنگار مهر  با اشاه به اینکه به طور میانگین ماهیانه  حدود 140 شناسنامه مکانیزه در زرندیه صادر می شود، اظهار داشت: تا پایان شهریور ماه امسال نزدیک به 800 شناسنامه مکانیزه در این شهرستان صادر شده است.

وی با بیان اینکه واقعه فوت جاری  و 4 هزار و 300 فوت جهت تعیین تکلیف اسناد راکد ثبت شده است افزود: در نیمه نخست سال جاری 242 مورد ازدواج در این شهرستان ثبت شده است ولی بدلیل نداشتن دفتر ثبت طلاق آماری از تعداد طلاق های این شهرستان وجود ندارد و بیشتر طلاق های این شهرستان در ساوه ثبت می شود.

افرادی باوی در خصوص  گنجینه اسناد هویتی این شهرستان گفت: این گنجینه از سال گذشته در این شهرستان راه اندازی شده است.

افرادی ادامه داد: در این گنجینه اولین سند ثبت شده در ثبت احوال زرندیه و سند سجلی شهید سرمدیان یکی از کارمندان ثبت احوال زرندیه نگهداری می شود.

وی با بیان اینکه روند صدور شناسنامه  و تغییرات آن در این گنجینه به نمایش گذاشته شده است، یادآور شد: اولین شناسنامه این شهرستان و مسیر تغییرات  شناسنامه های بعدی بر اساس زمان در گنجینه اسناد هویتی زرندیه  موجود است.

افرادی اضافه کرد: علاوه بر شناسنامه تغییر و تحول عقدنامه ها و قواله های ازدواج  این شهرستان از ابتدا تا کنون نیز در این گنجینه نمایش گذاشته  شده است.
 

کد مطلب 1722250

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