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۲۷ مهر ۱۳۹۱، ۹:۵۸

جوان به مهر خبر داد:

افزایش 14و 12 درصدی ازدواج و طلاق در آذربایجان غربی

افزایش 14و 12 درصدی ازدواج و طلاق در آذربایجان غربی

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیر کل ثبت احوال آذربایجان غربی از افزایش 14.18درصدی ازدواج و 12.96 درصدی طلاق از ابتدای سالجاری تا کنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

محمد جوان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون 21 هزار و 61 مورد ازدواج در آذربایجان غربی به ثبت رسیده، افزود: از این تعداد  ازدواج 10 هزار و 708 مورد ازدواج شهری و 10 هزار و 353 مورد ازدواج روستایی بود.

وی با بیان اینکه بر اساس آمار ازدواج شهری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2.33درصد کاهش و ازدواج روستایی 38.37 درصد رشد را نشان می دهد، از ثبت 3 هزار و 510 ازدواج در ماه  خبر داد و اظهار داشت: در هر ساعت 5 مورد و در هر شبانه روز 113 مورد ازدواج در 6 ماهه سال جاری به ثبت رسیده است.

مدیر کل ثبت احوال آذربایجان غربی با اشاره به اینکه در هر ماه 425 نفر در استان طلاق  و در مجموع طی نیمه اول امسال 2 هزار و 553 واقعه طلاق ثبت شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 12.96 درصد  افزایش داشته، ادامه داد: در این راستا یک هزار و 836 مورد شهری و 717 مورد نیز روستایی بوده است.

جوان در پایان یادآور شد: این آمار نشان دهنده پایین بودن آمار طلاق روستایی نسبت به آمار طلاق شهری و بالا بودن ازدواج روستایی از ازدواج شهری است.

کد مطلب 1722262

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