افزایش 14و 12 درصدی ازدواج و طلاق در آذربایجان غربی

محمد جوان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون 21 هزار و 61 مورد ازدواج در آذربایجان غربی به ثبت رسیده، افزود: از این تعداد ازدواج 10 هزار و 708 مورد ازدواج شهری و 10 هزار و 353 مورد ازدواج روستایی بود.

وی با بیان اینکه بر اساس آمار ازدواج شهری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2.33درصد کاهش و ازدواج روستایی 38.37 درصد رشد را نشان می دهد، از ثبت 3 هزار و 510 ازدواج در ماه خبر داد و اظهار داشت: در هر ساعت 5 مورد و در هر شبانه روز 113 مورد ازدواج در 6 ماهه سال جاری به ثبت رسیده است.

مدیر کل ثبت احوال آذربایجان غربی با اشاره به اینکه در هر ماه 425 نفر در استان طلاق و در مجموع طی نیمه اول امسال 2 هزار و 553 واقعه طلاق ثبت شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 12.96 درصد افزایش داشته، ادامه داد: در این راستا یک هزار و 836 مورد شهری و 717 مورد نیز روستایی بوده است.

جوان در پایان یادآور شد: این آمار نشان دهنده پایین بودن آمار طلاق روستایی نسبت به آمار طلاق شهری و بالا بودن ازدواج روستایی از ازدواج شهری است.