عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي : تنها راهي كه مي تواند نظام سلطه آمريكا را به چالش بكشاند تمدن سازي اسلامي در بستر علم است // وظيفه نهادهاي دانشگاهي نظريه پردازي به شيوه اسلامي است

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" دكترملك زاده افزود : براي توليد علم و گسترش آن به دانايي كه مايه اصلي و حياتي است احتياج داريم. همچنين كشور ما نيازمند تعامل با كشورهاي توسعه يافته است.

اين استاد دانشگاه افزود : پديده تمدن سازي با توجه به ايده مقام معظم رهبري ما را به مدينه فاضله رهنمون مي كند. سنگ بناي اين تمدن سازي برقراري تعاملات با كشورهاي ديگر است. اين تمدن سازي بايد با آزادي بيان، بيداري خرد جمعي و توليد انديشه در سايه گفتگوي آزاد به وجود آيد.

وي خاطرنشان كرد: تنها راهي كه مي تواند نظام سلطه آمريكا را به چالش بكشاند تمدن سازي اسلامي است و براي احياء اين تمدن بايد بسترسازي علمي انجام دهيم كه متاسفانه تاكنون اين امر صورت نگرفته است. همچنين در دنياي معاصر بايد با تمدن و فرهنگ خود هماهنگ و همسو باشيم و با تمدن و فرهنگ رقيب در تعامل.

دكتر ملك زاده خاطرنشان كرد : وظيفه نهادهاي دانشگاهي اين است كه به نظريه پردازي به شيوه اسلامي بپردازند و در اين مورد بايد با قالب هاي اصيل اسلام كه در قرآن به آن ها اشاره شده، توجه كنند.

وي تصريح كرد: اولين دستور قرآن با واژه اقراء شروع مي شود كه اشاره به علم باوري دارد. در تمدن اسلامي هم با دستاوردهايي مانند رهبري و هدايت علم، اتصال علم و گسترش دانشگاه ها مواجه هستيم.

دكتر ملك زاده افزود: براي ساختن تمدن اسلامي بايد از انديشه هايي مثل برابري، علم باوري، دانش محوري و توليد علم استفاده كرد. همچنين توليد علم به معناي تحول انقلابي است كه از سنت ها گرفته شده و اصيل است و در اين بين نبايد از تعامل با ديگر كشورها كناره گيري كرد.

وي در پايان مقاله اش يادآور شد : نظريه پردازي بايد به دست خرد ما صورت بگيرد تا اين نظريه سرانجام توليد علم شود.