  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۶ فروردین ۱۳۸۴، ۱۵:۵۷

عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي : تنها راهي كه مي تواند نظام سلطه آمريكا را به چالش بكشاند تمدن سازي اسلامي در بستر علم است // وظيفه نهادهاي دانشگاهي نظريه پردازي به شيوه اسلامي است

عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي : تنها راهي كه مي تواند نظام سلطه آمريكا را به چالش بكشاند تمدن سازي اسلامي در بستر علم است // وظيفه نهادهاي دانشگاهي نظريه پردازي به شيوه اسلامي است

عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي كه در كنفرانس نهضت توليد علم، جنبش نرم افزاري و آزاد انديشي در سخنراني خود تحت عنوان پارادايم راهبردي در فراگرد تمدن سازي گفت : تنها راهي كه مي تواند نظام سلطه آمريكا را به چالش بكشاند تمدن سازي اسلامي است و براي احياء اين تمدن بايد بسترسازي علمي انجام دهيم كه متاسفانه تاكنون اين امر صورت نگرفته است. در دنياي معاصر بايد با تمدن و فرهنگ خود هماهنگ و همسو باشيم و با تمدن و فرهنگ رقيب در تعامل.

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" دكترملك زاده افزود : براي توليد علم و گسترش آن به دانايي كه مايه اصلي و حياتي است احتياج داريم. همچنين كشور ما نيازمند تعامل با كشورهاي توسعه يافته است.

اين استاد دانشگاه افزود : پديده تمدن سازي با توجه به ايده مقام معظم رهبري ما را به مدينه فاضله رهنمون مي كند. سنگ بناي اين تمدن سازي برقراري تعاملات با كشورهاي ديگر است. اين تمدن سازي بايد با آزادي بيان، بيداري خرد جمعي و توليد انديشه در سايه گفتگوي آزاد به وجود آيد.

وي خاطرنشان كرد: تنها راهي كه مي تواند نظام سلطه آمريكا را به چالش بكشاند تمدن سازي اسلامي است و براي احياء اين تمدن بايد بسترسازي علمي انجام دهيم كه متاسفانه تاكنون اين امر صورت نگرفته است. همچنين در دنياي معاصر بايد با تمدن و فرهنگ خود هماهنگ و همسو باشيم و با تمدن و فرهنگ رقيب در تعامل.

دكتر ملك زاده خاطرنشان كرد : وظيفه نهادهاي دانشگاهي اين است كه به نظريه پردازي به شيوه اسلامي بپردازند و در اين مورد بايد با قالب هاي اصيل اسلام كه در قرآن به آن ها اشاره شده، توجه كنند.

وي تصريح كرد: اولين دستور قرآن با واژه اقراء شروع مي شود كه اشاره به علم باوري دارد. در تمدن اسلامي هم با دستاوردهايي مانند رهبري و هدايت علم، اتصال علم و گسترش دانشگاه ها مواجه هستيم.

دكتر ملك زاده افزود: براي ساختن تمدن اسلامي بايد از انديشه هايي مثل برابري، علم باوري، دانش محوري و توليد علم استفاده كرد. همچنين توليد علم به معناي تحول انقلابي است كه از سنت ها گرفته شده و اصيل است و در اين بين نبايد از تعامل با ديگر كشورها كناره گيري كرد.

وي در پايان مقاله اش يادآور شد : نظريه پردازي بايد به دست خرد ما صورت بگيرد تا اين نظريه سرانجام توليد علم شود.

کد مطلب 172227

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها